BASKET, LA NP OLGINATE PERDE A TESTA ALTA A DALMINE

DALMINE (BG) – Nonostante due assenze importanti, Motta squalificato e Balossi fuori a tempo indeterminato causa pubalgia, la Npo di coach Cattani disputa un’ottima prestazione sul campo della prima della classe del campionato di Serie Dr3 di basket . Per la cronaca Dalmine vince 70-62 (parziali 23-15, 38-29, 53-46) con la Npo che ha lottato alla grande contro un’ottima squadra.

“Un inizio di partita dove, spaesati dall’intensità bergamasca, abbiamo subito un parziale di una decina di punti – il commento di coach Stefano Cattani – Parziale che però non aumenta, anzi diminuisce con lo scorrere della partita finché a 3 minuti dal termine impattiamo la parità grazie a una tripla di Manzoni. Purtroppo però. come già visto in altre partite. la malizia e l’esperienza degli avversari contano parecchio quando la palla pesa. Da segnalare le ottime prove individuali di Manzoni e Ripamonti, che insieme totalizzano 42 punti segnati sui 62 di squadra. E adesso concentriamoci sulle prossime due sfide per difendere il nostro ottavo posto in classifica, posizione che ci permetterebbe di disputare I playoff. E chissà, magari di ritrovare Dalmine”.

Tabellino: Brambilla, Lesiuk 3, Pensotti 6, Losa 1, Ripamonti 12, Bonacina, Manzoni 30, Mattavelli 4, Rusconi 1, Milani 5. N.E: Corti e Falzetta.

RedSpo