BASKET: L’ACQUA S.BERNARDO DOMINA TRENTO E VINCE 108-91

CANTÙ – L’Acqua S.Bernardo Cantù si prende due punti pesantissimi battendo Trento dopo aver condotto per quasi l’intera partita con autorità.

La cronaca

Coach De Raffaele conferma il quintetto di Cremona. Avvio di partita ad altissimo ritmo, con tanti canestri da ambo le parti e un equilibrio iniziale che regge per quasi l’intero quarto. Nel finale le percentuali calano leggermente, Steward e Jogela ne approfittano per segnare le due triple che valgono il 19-24 con cui si chiudono i primi dieci minuti di gioco.

De Nicolao e Moraschini annullano il vantaggio trentino. Green porta addirittura avanti l’Acqua S.Bernardo, Mawugbe risponde però immediatamente. La partita attraversa un’altra fase di grande intensità, con le due squadre che si scambiano il comando della gara. Cantù allunga a +6 con Green e Bortolani. Cancellieri chiama time-out, ma i biancoblù continuano nel parziale e trovano il primo vantaggio in doppia cifra. All’intervallo Cantù è avanti 58-46.