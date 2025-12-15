BASKET: L’ACQUA S.BERNARDO ESCE SCONFITTA DA TREVISO 86-81

TREVISO – Non riesce ancora a sbloccarsi in trasferta l’Acqua S.Bernardo, che viene sconfitta anche al PalaVerde di Treviso per 86 a 81. Coach Brienza conferma il quintetto con Moraschini nel ruolo di ala grande ed è proprio il capitano a sbloccare la partita. L’Acqua S.Bernardo si mette subito al comando delle operazioni e guadagna tre possessi di vantaggio. Olisevicius tiene in scia una Treviso che trova nuovamente la parità a poco più di un minuto dalla fine del quarto. Sneed e Basile permettono a Cantù di chiudere avanti 20-24 i primi dieci minuti di gioco.

