BASKET. LBW CADE CONTRO VILLAGUARDIA, ORA TESTA ALLA FERNESE

LECCO – La D’Avino Consulting LBW perde l’imbattibilità casalinga, lasciando i due punti a un Villaguardia che si è dimostrato un avversario di valore. Le lecchesi, che avevano qualche assenza nel roster, hanno iniziato bene, per poi perdersi durante il resto del match. Le tante palle perse e i soli 2 punti realizzati negli ultimi 10′ hanno portato all’inevitabile sconfitta.

L’inizio di gara sembra promettente, con la squadra che gira bene e vola via sul 12-0 del 5′ con le triple di Capellini e Bassani. Villaguardia fatica a trovare la via del canestro e sbaglia molto. Le ospiti si sbloccano definitivamente dopo 6′ con un’azione da 3 punti di Galbiati che poi infila anche una bomba per il 14-6. del 7′. Da li in poi la gara si riapre anche grazie all’ingresso di Fusi che punisce da fuori per il 17-16 del 11′. La D’Avino Consulting LBW si disunisce perdendo molti palloni in attacco ma riesce a conservare un piccolo margine che le consente di andare al riposo sul 27-24 con un canestro sulla sirena di Capaldo. Da li in poi il match resta equilibrato senza che nessuna delle squadre prevalga sull’altra. Tanti errori e palle perse da ambo le parti, con le blucelesti che subiscono il sorpasso delle comasche con il canestro di Galbiati (27-28). È un testa a testa avvincente che si protrae sino all’inizio del quarto periodo, dove in casa lecchese si spegne completamente la luce. Molteni e Turato firmano il +4 (41-45), poi dopo 5′ arriva il canestro di Bassani che purtroppo resta l’unico dell’ultima frazione. Dal 43-45 del 35′, le blucelesti smarriscono e nemmeno i timeout di coach Canali sembrano dare la scossa. Villaguardia si chiude bene in difesa e da fuori Lecco non segna più, lasciando la vittoria alle avversarie.

Una sconfitta che deve fare riflettere e far tornare in palestra con la cattiveria giusta per affrontare il resto del campionato. Venerdì alle 21.15 ci sarà la sfida in trasferta con la Fernese, dove si aspetta una reazione.

Le parole a fine gara di coach Valentina Canali: “Come prima cosa, ci tengo a fare i miei complimenti a Villaguardia e al suo staff, per la pallacanestro gagliarda espressa e per la grande mentalità messa in campo. Ho un grandissimo amaro in bocca, ma sento di dover tutelare la mia squadra con quanta più discrezione possibile. Siamo in una difficoltà evidente, da un punto di vista tecnico tanto quanto emotivo e di coesione. Il gruppo sta facendo fatica su più fronti, dobbiamo chiuderci in spogliatoio e in palestra e venirne fuori più forti e determinati ad uscire insieme da questo momento. Mi assumo, come sempre, la responsabilità di questa prestazione inadeguata. Spero sia comunque chiaro a tutti noi che dalle sabbie mobili si esce solo in un modo: INSIEME”.

D’Avino Consulting LBW – G.S. Villaguardia 43-54 (parziali: 16-11, 27-24, 41-40)

D’Avino Consulting LBW: Bassani 9, V. Aondio 4, M. Aondio 2, Capaldo 2, G. Galli, Ratti, Scola 2, Oggioni 4, Rota 2, Cincotto 7, Levi 1, Capellini 10.

All.: Canali.

G.S. Villaguardia: Benzoni 5, Panella, Ravasi 2, Galbiati 15, Molteni 2, Della Bosca 2, Fusi 13, Turato 2, Quadroni 7, Vitangeli, Colombo 6.

All.: Molteni.