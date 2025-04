BASKET. LBW DA RECORD CONTRO VILLAGUARDIA, ORA TESTA AI PLAYOFF

LECCO – Netta vittoria della LBW nell’ultimo match casalingo della stagione con Villaguardia e record di punti realizzati. Gara senza storia quella disputata al palazzetto Scola di Malgrate, che ha visto la squadra di casa, pur priva di Capellini e Cincotto, partire subito con il piede sull’acceleratore con il 14-2 del 4′ trascinata da Bassani. Le ospiti vengono travolte e non trovano contromisure chiudendo il parziale sul -15 (23-8). La musica non cambia anche nel secondo parziale con il +22 (34-12), poi si accende in un lampo Galbiati che infila 3 triple consecutive nella retina bluceleste e in pochi minuti Villaguardia infila il parziale di 12-0 che induce coach Canali a chiamare timeout. Gara riaperta sul 34-24 poi prima dell’intervallo arriva l’infortunio di Bianchi, che cade malamente sul ginocchio destro e che non rienterà più in campo. Dopo la pausa Lecco alza ancora i giri del motore e la gara torna a essere in discesa, con il +20 che arriva al 24′ con i canestri di Sara Galli. Da quel momento non c’è più storia, con il divario che aumenta progressivamente anche nel quarto parziale, con spazio per tutte le giocatrici del roster lecchese. Un successo importante, ininfluente per la classifica ma utile per l’autostima, in vista degli imminenti playoff dove non si conosce ancora il possibile avversario. Venerdì prossimo si chiuderà la stagione regolare con la trasferta di Gavirate, quinta forza del torneo. La gara è in programma alle 21.

LBW-Villaguardia 82-51

(23-8, 39-27, 64-39)



LBW: Bassani 22, M.Aondio 14, G.Galli 5, V.Aondio 3, Scola 3, Davide 8, Oggioni 2, Oddo 7, Ratti 2, S.Galli 10, Rota 6, Fumeo.

All.: Canali.

Villaguardia: Benzoni 2, Ravasi 7, Bianchi 4, Galbiati 14, Visiello 8, Okland, Della Bosca 2, Fusi 3, Barozzi 5, Limonta, Vitangeli 2, Mariani 4.

All.: Molteni.

A fine gara le dichiarazioni di coach Valentina Canali: “Faccio i complimenti alle ragazze perché hanno giocato una partita molto “seria”, applicandosi con determinazione e atteggiamento giusti e il punteggio così elevato ne è in fondo una piccola dimostrazione, hanno spinto dal primo all’ultimo minuto. Avevamo parlato dell’importanza per noi di sfruttare le due ultime gare come preziosa occasione di preparazione e le giocatrici hanno risposto positivamente. Abbiamo provato tante situazioni tattiche e particolari, ci serviva questo e le risposte sono state positive, così com’è stato molto positivo l’apporto di tutte e 12 le ragazze.

Una partita che dà morale ed entusiasmo, cosa di cui abbiamo più che mai bisogno. Continuiamo a lavorare in palestra per farci trovare il più pronte possibile”.