BASKET. LBW ESPUGNA CORSICO, PRESTAZIONE COLNVINCENTE VERSO I PLAYOFF

LECCO – La LBW espugna Corsico con una prestazione convincente che aiuta a ritrovare la fiducia nei propri mezzi in vista delle prossime gare e degli imminenti playoff. Si è visto sin dalle prime battute del match che l’atteggiamento era quello giusto con tanta solidità difensiva e buone scelte in attacco.

Pronti via e Lecco scappa sul 6-0 nonostante la botta al setto nasale rimediata da V.Aondio che la costringerà a stare diversi minuti in panchina. Corsico reagisce con i canestri da fuori di Ceci che la tengono incollata nel primo quarto chiuso sul 15-17. La svolta del match arriva nel secondo periodo dove la difesa buceleste soffoca le iniziative della squadra di casa. Tante le palle recuperate che vengono prodotte in canestri con anche le triple di Cincotto, Bassani e Oddo. Il break prodotto è di 21-0 che porta dal 20-24 del 13′ al 20-45 del 23′ che non lascia più scampo alla squadra di casa. La LBW gioca bene mostrando solidità in ogni parte del campo anche nei minuti successivi senza dare l’impressione di alzare la guardia.

Nel quarto parziale arriva il massimo vantaggio sul +28 (30-58), poi è pura gestione. Preoccupano le condizioni di Capellini uscita dal campo nel terzo quarto per un colpo alla caviglia. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Domenica prossima si tornerà al palazzetto di Malgrate per affrontare il Vertemate. Match previsto per le 18.

Pasta Rummo Corsico – LBW 35-60 (parziali: 15-17, 20-39, 30-52)

Pasta Rummo Corsico: Redeghieri 2, Manzoli, Pontremoli, Ceci 12, Foroni, Magi 3, Rizzi 5, Monaco 2, Cucchi 3, Torresani 2, Scardaci, Oliva 6. All.: Zanolli.

LBW: Bassani 17, M.Aondio 7, G.Galli 2, V.Aondio 8, Davide 1, Oggioni 2, Oddo 10, Ratti, S.Galli 2, Cincotto 5, Rota 1, Capellini 5. All.: Canali.

Soddisfazione nelle parole di coach Valentina Canali: “Finalmente usciamo col sorriso pieno, dopo una bella partita giocata con il giusto atteggiamento e la voglia di fare bene alle stelle. Brave ragazze! Siamo state molto solide difensivamente, giocando pressoché tutta la gara a uomo, con tanta aggressività e presenza.

In attacco ci siamo cercate e abbiamo fatto circolare bene la palla, forse siamo state meno fluide contro la zona ma comunque non siamo calate eccessivamente. Aspettavamo una gara finalmente pienamente soddisfacente, ci serviva ritrovarci e ritrovare fiducia e tranquillità, speriamo sia la svolta dopo un mese e mezzo super complicato”.