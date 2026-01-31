BASKET. LBW, LASCIA L’AMARO IN BOCCA LA SCONFITTA A TRADATE

TRADATE (VA) – Sconfitta che lascia l’amaro in bocca per la D’Avino Consulting LBW, battuta sul campo di Tradate al termine di una gara combattuta e molto fisica. La squadra di Canali priva di Bassani non disputa la sua miglior partita, pagando soprattutto le basse percentuali dalla lunetta, ma resta in partita fino agli ultimi secondi. La gara è intensa e caratterizzata da un metro arbitrale molto discutibile, che penalizza spesso il gioco delle ospiti. Le lecchesi partono comunque con il giusto atteggiamento, portandosi avanti 3-7 al 4’. I tiri liberi però risultano subito indigesti (1/6), permettendo a Tradate di rientrare e chiudere il primo parziale in parità sul 9-9.

Nel secondo periodo l’equilibrio si rompe grazie a un 7-0 firmato dalla tripla di Galli e dai canestri di Cincotto e Capellini, che valgono il 15-23 al 18’. La difesa lecchese lavora bene, ma dalla lunetta continuano le difficoltà e all’intervallo lungo il punteggio è 20-24. Dopo la pausa Tradate rientra in campo con maggiore determinazione e piazza un break di 7-0, portandosi avanti 27-24 al 25’. La D’Avino Consulting LBW sbaglia ancora dalla linea della carità (1/7), ma reagisce con la tripla di Capaldo e il canestro di Maria Aondio, tornando avanti 27-30 e conservando un piccolo margine alla fine del terzo quarto. Ultimo quarto rocambolesco caratterizzato dai tanti errori al tiro: le ospiti subiscono due triple di Ardito e Scandroglio e vengono raggiunte e superate a un minuto dalla fine. A 37″ dalla sirena Viola Aondio segna subendo fallo e completa il gioco da tre punti per il pareggio sul 46-46. Al rientro dal timeout è però Scandroglio a punire da sotto per il 48-46. Le lecchesi non riescono più a segnare, penalizzate anche da alcune decisioni arbitrali molto contestate, tra cui un fallo tecnico sanzionato a Capaldo. Le varesine sono più precise dalla lunetta e alla fine riescono a strappare la vittoria che le proietta verso le posizioni di vertice.

Dopo l’amarezza la D’Avino Consulting LBW tornerà in campo domenica 8 febbraio alle ore 18 al palazzetto Pietro Scola di Malgrate dove affronterà le Aba Pink di Legnano. A fine gara le amare dichiarazioni di coach Canali: “Abbiamo giocato una partita complicata, con tantissimi errori e una fatica enorme nel costruire buoni tiri in attacco, a cui si sono aggiunte le percentuali da horror dalla lunetta (9/29). Metro arbitrale assolutamente incomprensibile e non equilibrato, in una partita maschia oltre ogni limite. Incameriamo una sconfitta che fa male ma che speriamo serva a imporci di voler fare qualcosa di meglio in palestra”.

Sportlandia Tradate-D’Avino Consulting LBW 52-46

(9-9, 20-24, 30-33)



Sportlandia Tradate: Ardito 5, Meregaglia 6, Mari 1, Rusconi 2, Frigeni, Minonzio, Fanelli 7, Premazzi 2, Carraro 5, Scandroglio 17, Larroux, Finazzi 7.

All.: Bardelli.

D’Avino Consulting LBW Lecco: V. Aondio 4, M. Aondio 4, Capaldo 12, G. Galli ne, Ratti, Scola, Oggioni 1, Rota 2, Cincotto 4, S. Galli 3, Levi 1, Capelliini 15.

All.: Canali.