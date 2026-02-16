BASKET. LBW, NETTA VITTORIA CASALINGA CONTRO L’ARDOR BOLLATE

MALGRATE- La D’Avino Consulting LBW ritrova slancio e fiducia superando nettamente l’Ardor Bollate per 75-49 al palazzetto di Malgrate. Dopo il periodo di flessione coinciso con la sconfitta di Tradate, le blucelesti danno segnali concreti di ripresa con una prestazione solida su entrambi i lati del campo.

L’avvio è promettente: Bassani e compagne tentano l’allungo sul 10-5 al 6′, ma Bollate reagisce con un parziale di 8-0 guidato dalle triple di Mariani per il 10-13. Sarà l’unico vantaggio delle ospiti. Il timeout di coach Canali cambia l’inerzia: tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo la LBW piazza un devastante 19-0 che vale il 29-13 al 12′. La tripla di Sara Galli e i 7 punti consecutivi di una ritrovata Levi, danno la scossa.

Sembra un colpo da ko per Bollate che prova a reagire ma viene respinto dai canestri di Capellini e Bassani che consentono alle blucelesti di conservare 14 punti di vantaggio all’intervallo sul 41-27. Le ospiti partono meglio nel terzo quarto che le vede tornare sotto la doppia cifra di svantaggio (42-33), ma basta una fiammata con le lecchesi piazzano un 7-0, che rimette le cose a posto su 49-35. Da li in poi il match non subirà più ulteriori scossoni con il quintetto di Canali che controlla sino alla sirena finale aumentando il vantaggio sino al +26 della sirena.

I 75 punti realizzati rappresentano un segnale incoraggiante in vista delle prossime sfide. La vittoria consente di restare in scia alla capolista Gallarate, che continua la sua marcia vincente.

Domenica prossima si giocherà nuovamente al palazzetto di Malgrate alle 18, contro un Villaguardia da non sottovalutare. Nel post gara le dichiarazioni di coach Valentina Canali: “Possiamo dire una partita sicuramente migliore rispetto alle precedenti, anche se abbiamo faticato a mantenere la continuità nell’arco dei 40′. Non ci siamo ancora lasciate alle spalle credo il nostro momento di flessione, ma oggi abbiamo visto dei segnali incoraggianti e diversi momenti di buona pallacanestro. Dobbiamo continuare a lavorare e credere in ciò che facciamo, una partita alla volta”.

D’Avino Consulting LBW-Ardor Bollate 75-49

(24-13, 41-27, 58-37)



D’Avino Consulting LBW: Bassani 10, V. Aondio 2, Capaldo 4, G. Galli, Ratti 2, Scola 6, Oggioni 4, Cincotto 15, S. Galli 14, Fumeo, Levi 7, Capellini 11.

All.: Canali.

Ardor Bollate: Nuzzaci 2, Nebuloni 8, Mat. Colombo, Frigerio 8, Turri 7, Martin ne, Mariani 10, Caserini 5, Elzi 4, Mart. Colombo, Dissegna 5.

All.: Frassinelli.