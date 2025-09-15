BASKET: LBW VINCE IL TORNEO DI BUSTO ARSIZIO CONTRO BOLLATE E PRO PATRIA

LECCO – Inizia nel migliore dei modi la stagione della LBW con la vittoria nel memorial Francesca 8° torneo Erregomma di Busto Arsizio. Le ragazze di Canali hanno sconfitto prima in semifinale l’Ardor Bollate per 69-60 e poi nella finale le padrone di casa della Pro Patria per 68-38.

Nella prima partita la squadra è apparsa ancora contratta e non ha mai dato l’impressione di chiudere definitivamente la gara. Diversa invece la prestazione nella finale dove ha premuto sull’accelleratore sin dalle prime battute. Fatta eccezione per il terzo quarto dove ha subito 20 punti, la LBW ha mostrato grande solidità difensiva e buone trame in attacco che le hanno permesso di chiudere sul +30 contro le giovani tigrotte.

LBW – Ardor Bollate 69-60 (parziali: 11-6, 30-23, 50-43)

Bassani 8, M.Aondio 2, Capaldo, G.Galli 3, V.Aondio 11, Scola, Oggioni 12, Oddo 3, Ratti 1, S.Galli 2, Cincotto 3, Rota 10, Fumeo 4, Capellini 11.

LBW – Pro Patria Busto 68-38 (parziali: 18-7, 31-11, 44-31).

Bassani 17, M.Aondio 5, Capaldo 2, G.Galli, V.Aondio 7, Scola 1, Oggioni 6, S.Galli 6, Cincotto 12, Rota 4, Fumeo, Capellini 8.

Le considerazioni a fine torneo di coach Valentina Canali: “Sono contenta dell’atteggiamento, rispetto alla semifinale siamo state un’altra squadra. Abbiamo cercato di difendere con energia e di collaborare con più applicazione in attacco. Gli errori ci sono stati, così come alcuni passaggi a vuoto, soprattutto nel terzo quarto, ma questo ci sta ed è in linea con il momento della preparazione, però volevamo un approccio differente da quello di ieri e così è stato, quindi dico brave alle ragazze”.

La squadra tornerà in campo domenica 21 settembre alle 18 al palazzetto di Malgrate dove affronterà in amichevole la Vertematese.

RedSpo