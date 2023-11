BASKET LBW, A VERTEMATE NETTA AFFERMAZIONE MA SI FA MALE BASSANI

VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) – Torna al successo la LBW nella prima giornata del girone di ritorno. Partita ricca di alti e bassi quella disputata sul campo della Vertermatese dove le blucelesti hanno alternato momenti di buona pallacanestro a passaggi a vuoto incomprensibili con palle perse e errori che hanno permesso alle avversarie di rientrare in partita.

Alla fine contano i due punti per la classifica ma serve crescere ulteriormente per salire di livello. La nota stonata della serata è stato l’infortunio alla caviglia rimediato da Bassani a metà del secondo periodo che l’ha costretta a seguire la partita dalla panchina. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Parte bene la squadra di Canali che dimostra di avere più qualità trovando il + 10 (4-14), ma con le rotazioni, Vertemate rientra subito in partita con un break di 8-0 che riapre i giochi. Dopo le arrabbiature della coach lecchese, la squadra si riprende e allunga sul +15 (16-31), ma perde per infortunio Bassani che in un contrasto di gioco, subisce un colpo alla caviglia che la costringe a lasciare il campo. Dopo il 20-31 dell’intervallo, le ospiti hanno un nuovo sussulto e arriva un break propiziato dalle triple di Oddo e Chitelotti che spingono la LBW sul 23-42 del 26′. Sembra la svolta definitiva, ma Vertemate non ci sta e spinta dalle sue giovani rientra ancora in gara arrivando sino al 36-46 del 30′. L’ultimo quarto è il periodo migliore per le lecchesi che grazie ad una fiammata chiudono definitivamente la contesa trovando così una vittoria che fa bene per il morale dopo le due sconfitte con Mariano e Nibionno.

Domenica prossima alle ore 18 la LBW è attesa dal match casalingo con il Garbagnate dove servirà maggiore attenzione per evitare cali di concentrazione durante i 40′.

Le dichiarazioni di coach Canali al termine del match: “Una partita sottotono, trascinata, che è esattamente quello che avevo chiesto di evitare. Non riusciamo a crescere su questo, non riusciamo mai a giocare al massimo. Siamo sempre state nell’ordine dei 10 punti di vantaggio sbagliando tantissimo e subendo le iniziative avversarie anziché condizionando e facendo noi il ritmo della partita. Nel quarto periodo ci sono bastati due minuti ad alta intensità e con buona circolazione di palla per passare dal +10 al +25. Da segnalare l’infortunio a Bassani, valutiamo il decorso nei prossimi giorni sperando non si aggiunga alla lista delle indisponibili”.

Vertematese-LBW 44-67

(parziali: 12-15, 20-31, 36-46)

Vertematese: Visiello 12, Carioli 8, Redolfi 7, Ghitti 6, Rossoni 5, Ventura 3, Stocchi 2, Ghioldi 2, Prete, Bonuono.

All.: Maffi.

LBW: Bassani 13, Aondio 4, Chitelotti 12, Galli 3, Scola 6, Donghi, Oggioni 5, Oddo 10, Ratti, Ciceri 3, Fumeo, Capellini 11.

All.: Canali.