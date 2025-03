BASKET. LBW: VITTORIA SOFFERTA CON TREZZANO, QUARTO POSTO BLINDATO

LECCO – Sofferta vittoria per la LBW nello scontro casalingo con la penultima della classe Trezzano, arrivata a Malgrate a vendere cara la pelle e determinata a non concedere nulla alle blucelesti. Ne è scaturito un match dai due volti che ha visto la LBW arrancare per lunghi tratti e subire la fisicità delle avversarie solide con Fabbro sotto canestro.

Sotto nel primo quarto, anche con un passivo di 9 lunghezze (7-16), la squadra di casa ancora carente nelle percentuali al tiro, si ritrova nel secondo quarto e piazza il sorpasso con Capellini per il 25-24, senza però dare l’impressione di scappare via. La svolta arriva dopo la pausa con la difesa che fa la differenza lasciando solo 6 punti alle avversarie. Ecco servito il break di 18-4 che spacca in due la partita e porta la LBW alla fine del terzo periodo sul 51-37. Sembra fatta anche dopo il canestro di G.Galli per il +16 (53-37), ma di colpo di spegne la luce. La squadra smette di segnare e subentra la paura nelle giocatrici. Coach Canali spende 2 time out per riportare la calma ma il parziale di 18-0 per Trezzano fa capire che la vittoria va sudata fino alla sirena. Si arriva così al 53-55 del 37′ quando Capellini fa 3/4 dalla lunetta per riportare avanti le sue sul 56-55, poi dall’altra parte Certomà fa 1/2 per il 56-56 a 1’31” dalla fine. Lecco fatica a fare canestro ma ci pensa ancora Capellini a subire fallo e fare 2/2 ai liberi per il 58-56 a 1’16”. Sempre dalla lunetta Trezzano fa 1/2 con Ziglioli (58-57), poi il canestro della staffa lo sigla V.Aondio con un entrata di grande personalità che gli consente di realizzare e subire fallo. Tre punti che portano la LBW sul 61-57 a 50″ e con Bassani che suggella la vittoria con il 2/2 a gioco fermo.

Due punti sudati che consentono alla squadra di Canali di blindare il quarto posto in virtù della sconfitta di Gavirate sul campo di Legnano. A quattro giornate dal termine della stagione regolare Lecco può gestire 6 punti di vantaggio in attesa dello scontro diretto dell’ultima giornata. Domenica prossima la squadra tornerà a giocare in trasferta sul campo insidioso di Corsico. Palla a due alle 21.

LBW – Vomm Impianti Trezzano 64-59 (parziali: 9-16, 31-31, 51-37)

LBW: Bassani 12, M.Aondio 2, G.Galli 2, V.Aondio 4, Davide 4, Oddo 7, Ratti 2, S.Galli 7, Cincotto 4, Rota, Fumeo, Capellini 20. All.: Canali.

Vomm Impianti Trezzano: Ruggeri, Arrigoni 5, Folli 11, Ziglioli 3, Doz 8, Crippa, Certomà 14, Colombo 2, Lovati, Fabbro 14. All.: Caserini.

Le dichiarazioni di fine gara della coach Valentina Canali: “Che siamo in difficoltà è evidente da diverse giornate.

Come cercare di uscirne è qualcosa che dovremo affrontare insieme, tra le quattro mura del nostro spogliatoio e sui 28 metri dove ci alleniamo, con onestà, sudore, impegno e disponibilità reciproca.

Ho fiducia in noi, troveremo la chiave.

I miei complimenti a Trezzano e al Coach Caserini”.