LECCO – Inizia con il piede giusto l’avventura della LBW nel campionato di Serie C. Pur con una formazione rimaneggiata per via delle assenze di Scola, Fumagalli, Capaldo e Rota), le blucelesti sono riuscite ad aver la meglio sul Vertemate piegato per 63-42.

Dopo un inizio equilibrato, la squadra di Canali prende in mano le redini del match infilando un break di 10-0 con le triple di Capellini e Oddo a inizio del secondo periodo. Dal 28-10 del 15′, la gara non ha più altri scossoni con le lecchesi che controllano senza particolari affanni il rientro delle comasche.

Nel terzo periodo, le ospiti hanno un sussulto d’orgoglio arrivando anche a -10, ma poi la gara non ha più storia con Lecco che trova il massimo vantaggio sul +27 (60-33) a metà del quarto parziale che sancisce la fine del match. Un esordio positivo per la squadra di Canali che vede tre giocatrici in doppia cifra con Bassani top scorer con 16 punti, seguita da Aondio 13 e Capellini 11.

Domenica prossima le blucelesti saranno attese dalla trasferta di Garbagnate Milanese. L’inizio del match è previsto per le 18:30. “Sono contenta di questo esordio, le ragazze hanno fatto tutto quello che ho chiesto loro, e hanno giocato con grande determinazione e intensità – ha detto coach Valentina Canali al termine della gara -. In attacco siamo riuscite a giocare con ordine e applicazione e tanta iniziativa individuale, limitando al massimo i giri a vuoto e i momenti di confusione. Abbiamo tirato con cattive percentuali da fuori, dovremo intensificare il lavoro su questo fondamentale. In difesa siamo state molto positive, tranne un po’ di difficoltà nella gestione del lato debole, su cui cercheremo di concentrarci in settimana. Sono felice della prestazione e dell’atteggiamento delle mie ragazze, era importante iniziare con il giusto approccio e lo abbiamo fatto pienamente”.

LBW-Vertematese 63-42

(18-10, 33-21, 46-29)



LBW: Bassani 16, Aondio 13, Chitelotti, Galli 5, Donghi 2, Davide 6, Oggioni 2, Oddo 6, Ratti 2, Ciceri, Fumeo, Capellini 11. All.: Canali.