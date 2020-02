VIMERCATE (MB) – La Lecco Basket Women si ferma sul più bello e lascia i due punti sul campo della capolista e imbattuta Dipo Vimercate: un’occasione persa per la compagine di coach Berri, capace di giocare con grande autorità per 38′ per poi cedere negli ultimi scampoli di partita. Pronti via e le ospiti scappano spinte dalle solite triple di Greppi e dalla difesa a zona che frena le padrone di casa. L’impatto di Ricci fornisce un grande slancio alle blucelesti, che al 8′ sono avanti per di nove punti.

Nel secondo periodo, complici le rotazioni, la Dipo rientra in partita sul 21-22 e coach Berri è costretto a chiamare time-out e rigettare nella mischia il quintetto titolare. La scelta si rivela azzeccata con i punti della ritrovata Ricci, capace di infilare la tripla del +7 (26-33), che manda le squadre al riposo. Lecco è presente sia in attacco che in difesa, con le padrone di casa che sparano a salve da fuori.

Al rientro in campo anche Vimercate schiera la zona, ma l’inerzia del match resta bluceleste con Greppi e Ricci che segnano a ripetizione trovando il massimo vantaggio al 26′ sul 32-43. La sterilità della Dipo dal perimetro viene interrotta da Villa, ma sul finire di frazione le verdi riescono a rosicchiare qualche punticino arrivando sul 44-48 del 30′. Ci si aspetta un ultimo periodo incandescente e la capolista prova a fare la voce grossa con le 2 triple mortifere di Villa che portano al sorpasso sul 54-52.

Lecco sembra accusare il colpo ma trova il pareggio con Ricci a poco più di 3′ dalla fine. La difesa passa a uomo ma ecco la tripla di Colombo, finora imprecisa che riporta sul +3 le milanesi (57-54). Il tempo passa inesorabile e le energie si affievoliscono. Lecco non ha più le energie per ribaltare il match e quando Ricci si presenta in lunetta e fa 0/2, arriva la mazzata finale. Sul 59-56, le ospiti hanno in mano la palla del possibile overtime e Berri chiama time-out per disegnare lo schema. Ma dalla rimessa, Lecco pasticcia non arrivando nemmeno al tiro.