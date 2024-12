BASKET, NATALE SOLIDALE PER IL PROGETTO CPO A OLGINATE

OLGINATE – Progetto CPO Basket (Calolzio / Pescate / Olginate) festeggia un nuovo Natale insieme. Giovedì sera oltre 100 ragazzi e ragazze appartenenti al sodalizio hanno partecipato a un momento di festa e solidale. “È la prima festa condivisa del settore giovanile e per noi è una grande soddisfazione – commenta Edoardo Pogliaghi, responsabile unico del settore giovanile -. Siamo molto soddisfatti di questo sodalizio e del lavoro di questi mesi insieme”.

Una dopo l’altra hanno sfilato le squadre: Under 13 con il coach Giovanni Crippa, Under 14 Pescate con coach Marco Bugana e Luca Scalzi, Under 14 Calolziocorte con coach Micheal Toccagni e Giancarlo Crippa, Under 14 femminile con coach Chiara Consonni, Under 15 Pescate con coach Luca Ripamonti e Giovanni Crippa, Under 17 Olginate Blu con coach Federico Tocalli e Angelo Mazzoleni, Under 17 Olginate Bianco con coach Marzio Puglisi e Pietro Castagna, Under 17 Olginate Promo con coach Simone Caldirola, Under 19 con coach Marzio Puglisi e Under 19 Pescate con coach Angelo Mazzoleni.

Presenti inoltre i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Pescate, Olginate e Calolziocorte. “È importante quello che fate, pone le basi per il vostro futuro. Questo gemellaggio è una grande forza di condivisione, lo sport è un grande catalizzatore di energie.” ha commentato Marina Calegari, assessore allo sport di Olginate.

“Quando entro in un palazzetto sento la carica dei ragazzi. Tutti gli sport sono energia e valori positivi, per cui portate avanti questo sport” ha aggiunto Miriam Lombardi, assessore allo sport di Pescate.

“Bello vedere tanti ragazzi e con così tanta carica – precisa Marco Bonaiti, consigliere allo sport di Calolzio -. Credeteci e portate a casa risultati”.

La serata ha visto un momento di gioco e attività per tutti i ragazzi presenti e al termine l’estrazione di una lotteria solidale.

Il ricavato è andato a Amani Education, un’organizzazione di volontariato che nasce a novembre 2022 dalla volontà di Giampaolo “Pippo” Ricci e della sua famiglia di dare una mano concreta alle popolazioni della Tanzania. Il primo obiettivo di Amani Education ODV è la costruzione di una scuola secondaria a Kisaki, nella regione di Singida.