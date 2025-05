BASKET: NIANG PREMIATO COME “MOST IMPROVED PLAYER” DEL 2025

MANDELLO DEL LARIO – La Lega Basket ha riconosciuto il notevole progresso del giocatore mandellese Saliou Niang, assegnandogli il premio di ‘Most Improved Player of the Year’, che celebra il giocatore che ha mostrato il maggior sviluppo durante la stagione. Niang, che ha mosso i primi passi nel basket a Mandello e Lecco, ha superato nelle votazioni i suoi colleghi Quinn Ellis (Trento) e Matteo Librizzi (Varese).

La motivazione ufficiale della Lega sottolinea come Niang si distingua per il modo energico e costante con cui interpreta il suo ruolo. È definito un “lungo moderno” molto dinamico, capace di coprire diverse posizioni difensive, correre su tutto il campo e avere un impatto anche senza possesso palla. Sebbene le sue qualità atletiche fossero già note, è stato il suo sviluppo mentale a fare la differenza: ora è un giocatore che sa quando tirare, quando passare e come mettersi al servizio della squadra. Dopo aver trovato il suo spazio, Niang sembra intenzionato a continuare a crescere. La Lega ha evidenziato che questo premio rappresenta un riconoscimento per il suo impegno, la pazienza e la costante voglia di migliorarsi, ma anche solo l’inizio di molti altri traguardi da raggiungere.