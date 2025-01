BASKET. NP OLGINATE, A OSIO SERVE UNA VITTORIA PER CHIUDERE L’ANDATA

OLGINATE – In campo questa sera alle 21 il quintetto della Np Olginate di coach Cattani, con il calendario del campionato di Dr3 di basket, che propone l’ultima sfida del girone di andata.

Il team olginatese sarà impegnato sul campo bergamasco dell’Osio, quintetto che non sta disputando un campionato da protagonista, ma che, nelle sfide casalinghe, ha messo in difficoltà molte formazioni di spessore. Chiudere il girone di andata con una vittoria sarebbe per la Npo una situazione importante per il morale e per la classifica, come precisa lo stesso coach Cattani.

“È una partita fondamentale per noi, considerato che siamo nella zona play out, ma a soli due punti dalla zona play off. La classifica è corta, il campionato si sta dimostrando molto equilibrato ed avvincente. Ogni partita ha un suo fascino, e le sue difficoltà, e conquistare due punti, significherebbe molto per il nostro obiettivo”.

Il commento sulla formazione di casa: “Osio l’anno scorso era in Dr4 con noi, perdendo la finale contro Almenno, squadra che abbiamo nel nostro girone in questo campionato. Poi è stata ripescata in Dr3. Sta disputando un campionato con qualche difficoltà, considerato che sono ultimi con solo una vittoria in cantiere, però è doveroso rimarcare che hanno disputato delle sfide molto interessanti, mettendo in difficoltà molti quintetti. Questo significa che Olginate ha l’obbligo in primis di non guardare la classifica, ma soprattutto scendere in campo giocando la sfida con la dovuta intensità e concentrazione. Noi arriviamo da due partite poco brillanti, quindi i ragazzi devono ritrovare quella voglia di basket, il gioco di squadra, e portare a casa i due punti. È fondamentale – conclude coach Cattani – vincere questa partita”.

