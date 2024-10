BASKET. NP OLGINATE AFFRONTA ROBBIATE, COACH CATTANI: “VOGLIAMO I DUE PUNTI”

OLGINATE – Venerdì sera alle 21.30, al PalaRavasio, si giocherà la sfida tra i locali della Np Olginate ed il quintetto brianzolo della Rhinos Robbiate, seconda partita ufficiale del campionato di serie Dr3 di basket maschile.

Per il team ospite si tratterà del debutto ufficiale, considerato che Robbiate, nel turno precedente, non è sceso in campo, rinviando la propria sfida. Per i ragazzi di coach Stefano Cattani, invece, è il secondo derby lecchese consecutivo (settimana scorsa il quintetto della Npo ha perso a Galbiate), sfida che ha già un significato molto importante per la causa olginatese.

“Venerdì sera – ha spiegato l’allenatore – è il nostro debutto casalingo. Ha un significato molto importante per la società, per la squadra e per i ragazzi. Affrontiamo un Robbiate composto, come noi, da molti giovani, inserendo anche due pedine di esperienza. Sarà una squadra da non sottovalutare, come tutte le squadre che andremo ad affrontare in questa stagione”.

“Il nostro intento – ha concluso – è quello di portare a casa i primi due punti della stagione. Il fattore campo potrebbe essere un valore aggiunto per la NpO. Dopo che ci è sfuggita la vittoria venerdì scorso, nel terzo turno, andremo ad affrontare Almenno, che è una formazione decisamente forte. Abbiamo l’obbligo di vincere il derby contro Robbiate, pur consapevole che non sarà facile.

L’anno scorso avevamo affrontato Robbiate come under 19, una squadra composta da atleti fisicamente forti. Dobbiamo essere bravi a non commettere gli errori che abbiamo commesso a Galbiate sul piano delle scelte tecniche e tattiche, e sull’intensità di gioco. Concentrati al massimo ed andiamo a prendere questi due punti”.