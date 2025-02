BASKET. NP OLGINATE BISSA IL SUCCESSO DELL’ANDATA, ROBBIATE SCONFITTO

OLGINATE – Turno infrasettimanale per la formazione della Np Olginate di coach Stefano Cattani, scesa in campo mercoledì sera, nel derby contro il quintetto brianzolo del Rhinos Robbiate, match che si è giocato a Merate e valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Dr3.

Il quintetto olginatese riesce a concedere il bis contro i “rinoceronti”, considerato che dopo il successo dell’andata, vince anche la sfida di ritorno con il risultato di 52-61 (6-13,24-32, 37-48). Una vittoria voluta, e due punti importanti, in chiave play off, per la Np Olginate.

“Abbiamo affrontato, come da copione, una squadra energica – il commento di coach Cattani – , ma ho visto i miei ragazzi molto dinamici, attenti e reattivi, da inizio partita, a differenza di altre situazioni che ho riscontrato in precedenti sfide. Siamo partiti forti, trovando subito quel gap che abbiamo mantenuto per quaranta minuti di partita. È doveroso rimarcare che Olginate non è mai andata sotto a livello di punteggio. Ottima gestione della partita, uno sviluppo di gioco molto attento, ed infatti abbiamo sbagliato poco nella gestione della palla”.

All’intervallo Olginate, è sopra di 8 punti, trovando anche un vantaggio di doppia cifra.

“Nel terzo quarto Robbiate ha provato a cambiare la partita, portandosi ad una zona 2-3. Una situazione che non ha dato frutti, anche perché Olginate ha proseguito nel suo gioco, trovando anche spazi aperti nel trovare delle conclusioni dalla distanza. Vedi le tre triple consecutive realizzate da Motta.

Era una partita importante in chiave play off. Robbiate ora è a 4 punti dall’Olginate, rimanendo agganciati al treno play off, allontanandoci da quella dei play out. Ottima prova della squadra e bravi i ragazzi. Abbiamo qualche giorno per riprenderci, lavorando, di testa e di gambe, per la prossima sfida contro Almenno del 14 febbraio”.

NPO: Brambilla (cap) 2 , Balossi 2, Lesiuk 1, Pensotti 4, Losa 5, Motta 17, Corti, Bonacina, Manzoni 10, Mattavelli 4, Milani 16. Ne: Falzetta