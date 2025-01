BASKET. NP OLGINATE, BUONI RISULTATI PER LE GIOVANILI

OLGINATE – Con il risultato di 41-34 (14-7, 21-12, 25-19) il quintetto della Npo Blu di coach Tocalli vince la sfida contro i bergamaschi del Calusco, nella prima partita del nuovo girone under 17 denominato “Classificazione Gold”.

Coach Tocalli ha dichiarato: “Prima partita del nuovo girone contro una “vecchia” nostra conoscenza, visto che Calusco l’avevamo già incontrata due volte nella prima fase, riportando due sconfitte. Questa volta invece siamo riusciti a vincere con una grande prova di intensità difensiva. La partita è stata brutta a livello offensivo da parte di entrambe le squadre e lo si può vedere dal risultato finale. A parte i primi quattro minuti di partita in cui eravamo sotto di 3 o 4 punti, poi, una volta messo il naso davanti, abbiamo condotto per l’intero match. Finiamo il primo tempo sopra di nove punti, dopo un terzo quarto equilibrato, ma comunque sempre sopra Olginate, riusciamo anche a raggiungere la doppia cifra di vantaggio a cinque minuti dalla fine della partita (+12). Da lì in poi ci rilassiamo un attimo e loro tornano a uno svantaggio massimo di 5 punti, senza però mai impensierire la nostra meritata vittoria. Complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno messo, sono davvero contento di questo referto rosa”.

Np Olginate Blu: Sala, Vasta, Nuccio (cap), Colombo, Castagna, Mazzoleni, Frigerio, Sorito, Brusadelli, Caiani, Millin.

Nel girone, oltre alla formazioni olginatese, ci sono anche Di Po Vimercate Bianco (Mb), Sportiva Sondrio, Caluschese (Bg), Limonta Costa Bianco (Lc), e Dipo Verde Vimercate (Mb).

Prossimo turno mercoledì 15 gennaio a Costamasnaga.

Poco da commentare, invece, sul match del campionato Under 17 Promozionale (sesta giornata) con la Npo di coach Simone Caldirola che perde 83-33 (18-8, 33-14, 59-19). sul campo dello Scanzorosciate.

“Ci presentiamo alla partita in emergenza dovuta alle numerose defezioni. Nelle prime battute riusciamo a contenere il dominio fisico degli avversari ma appena subentra la stanchezza non riusciamo più a tornare a contrastare l’attacco avversario in modo efficace. Anche l’attacco senza energie risulta sterile e con numerose palle perse. Senza aver la possibilità di far girare il quintetto base- conclude Caldirola- ovviamente la partita è diventata ancora più difficile, contro una formazione attrezzata e fisicamente molto forte”, le parole di coach Caldirola.

NPO: Daniele Colosimo, Mattia Colosimo, Paolo Mandarino, Mattia Pozzi, Simone Brusadelli, Gioele Guzzetti, Daniele Burini.

Grande prova di orgoglio nella prima giornata della seconda fase del campionato Under 17, con la formazione della Npo Blu, allenata da coach Marzio Puglisi, che è scesa in campo a Cermenate (CO), nella prima giornata del girone della Classificazione Bronze. Derby lariano concluso 66-52 (14-10, 32-18, 44-40) con Olginate che nelle due frazioni pari ha giocato da vera squadra, difendendo molto bene, mettendo in crisi la formazione di casa del tecnico Tomaselli.

“Al di là del risultato – ha dichiarato coach Puglisi – quello che ci tenevo molto era vedere in campo la mia squadra con la giusta cattiveria agonistica, situazione che poche volte avevo visto nella prima parte di questa stagione. Devo dire che i ragazzi sono stati esemplari. Abbiamo perso? Ovviamente non ci sta bene, ma da allenatore ho visto una splendida reazione individuale e di squadra. Primo quarto splendido in fase difensiva, mentre nel secondo non abbiamo dato continuità al nostro gioco ed alla nostra pressione. Impeccabile la terza frazione, tanto che Olginate è riuscito anche ad arrivare a-4 dai locali. Nell’ultima frazione abbiamo pagato qualcosa sul piano atletico, sbagliando qualcosa di troppo, con gli arbitri che non ci hanno agevolato, lasciando passare qualche contatto di troppo.Ma ripeto- conclude Puglisi- sono contento della prova della squadra”.

Npo Blu: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Manzoni, Scola, Tentori, Nanni (cap), Colombo, Carenini, P. Bonacina, R. Bonacina, Burini.