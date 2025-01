BASKET. NP OLGINATE CERCA PUNTI CON IL CARNATE

OLGINATE – Penultima giornata di andata del campionato di Dr3, con la Np Olginate di coach Stefano Cattani, che alle 21:30 affronterà al palazzetto Iginio Ravasio la formazione del Carnate.

Ultima sfida casalinga del girone di andata, con Olginate che cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo. Quintetto olginatese che si trova a metà classifica con 10 punti, contro un Carnate che vanta in classifica solo 4 punti. Ma è proprio questo il punto cruciale nel quale vuole soffermarsi il coach Cattani: “Sbagliato guardare la classifica. Carnate è una formazione molto giovane, retrocessa l’anno scorso dalla Dr2, che si trova nella zona bassa della classifica, ma ha perso molte partite nei finali di match, a dimostrazione del grande loro carattere nel cercare di vincere le partite.

Questa situazione ci deve far riflettere molto, e quindi, sarebbe molto sbagliato da parte dei ragazzi scendere in campo, convinti di aver vinto la partita. Sempre massimo rispetto per gli avversari, ed ogni partita va giocata sempre con le giuste motivazioni ed un forte carattere.

Carnate ha riposato nell’ultimo turno, e quindi, non gioca una partita agonistica da oltre un mese.

La squadra sta bene – conclude Stefano Cattani – e rimarco l’importanza della squadra di rimanere sempre molto concentrati. Sarebbe bello chiudere il girone di andata, nel proprio palazzetto, con una bella vittoria”.