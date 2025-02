BASKET. NP OLGINATE, COACH CATTANI CHIEDE MOTIVAZIONE CONTRO ALMENNO

OLGINATE – La terza giornata di ritorno del campionato Dr3 di basket propone, venerdì sera alle 21.30 al PalaRavasio, la sfida tra i locali della Np Olginate di coach Stefano Cattani ed il quintetto bergamasco dell’Almenno. Una sfida importante in chiave play off, con gli ospiti, che vorranno riscattarsi dalla sconfitta incassata all’andata. In quella occasione, era il 25 ottobre, Olginate vinse 72-75. Una serata che ricorda ancora molto bene coach Cattani:

“La ricordo sì per due motivi. Perché abbiamo vinto una sfida contro una formazione tosta, sul loro campo, e penso che sia stata la miglior partita disputata dalla mia squadra in questo campionato. Secondo punto importante che ricordo con grande enfasi, il fatto che siamo stati sotto a livello di punteggio, ma i ragazzi avevano risposto con grande determinazione a questa situazione, vincendo la partita”.

È quello che chiede, coach, ancora oggi ai suoi ragazzi?

“Tutte le sfide vanno interpretate e giocate con queste motivazioni. Siamo consapevoli, che pur giocando in casa, che troveremo di fronte un Almenno deciso e convinto. Vuoi perché vorranno riscattarsi dalla sconfitta dell’andata, vuoi perché arrivano motivati dopo il successo importante contro Treviolo”.

In definitiva coach?

“Almenno è una squadra forte tecnicamente e fisicamente. Olginate dovrà interpretare la partita tenendo alta la concentrazione, e soprattutto, il ritmo della partita. Giocate veloci per trovare l’uomo libero per disporre o qualche conclusione dalla lunga o breve gittata, o qualche inserimento sotto canestro. La stiamo preparando bene questa sfida – conclude Cattani – con la speranza di poter recuperare Rusconi, giocatore ancora in forte dubbio a livello fisico”.