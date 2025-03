BASKET. NP OLGINATE, DUE VITTORIE E UNA SCONFITTA NEL WEEKEND

OLGINATE – Sconfitta di misura. Decisivo un ultimo quarto dove gli ospiti, con il parziale di 3-14, hanno ribaltato una partita, fino al trentesimo minuto, decisamente a favore del quintetto di casa della Npo di coach Stefano Cattani.

Sta di fatto, che la sfida tra Npo e Treviolo (in copertina), match valido per la settima giornata di ritorno del campionato di serie Dr3 di basket maschile, si è conclusa con il risultato di 53-55 con parziali di 14-16, 29-32, 50-41. Una vera delusione per il quintetto di casa, ed ovviamente, con il coach amareggiato del fatto, che la sfida interna contro il quintetto bergamasco, era decisamente alla portata della sua squadra. Decisivo l’ultimo quarto.

“Abbiamo perso, penso, per l’inesperienza – le parole di coach Cattani -, ed anche per il fatto che nell’ultima frazione abbiamo perso per cinque falli Balossi e Motta. Primi due quarti molto equilibrati, con Treviolo che rimane sempre avanti con un massimo vantaggio di quattro punti, e noi paghiamo qualcosa sul piano della fisicità”.

Impeccabile il terzo quarto della Npo. “Frazione, la terza, giocata in maniera perfetta da parte dei miei ragazzi, e devo complimentarmi sul come abbiamo difeso. Arcigni, determinati ed aggressivi. Olginate s’invola sul +9. Purtroppo nell’ultimo quarto perdiamo due pedine importanti come Balossi e Motta, per il raggiungimento dei cinque falli. La panchina è corta e paghiamo tanto a livello fiato. La fatica si fa sentire e siamo poco lucidi nelle conclusioni. Abbiamo avuto anche la palla per pareggiare, ma la sprechiamo mancando l’attacco giusto. Una partita alla nostra portata – conclude Cattani – ma faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato su ottimi livelli”.

Npo: Brambilla, Balossi, Lesiuk, Pensotti, Losa, Motta, Ripamonti, Bonacina, Manzoni, Mattavelli, Milani.

Espugnato il palazzetto di Fino Mornasco.

Prova di carattere, e convincente, da parte del quintetto della Npo di coach Marzio Puglisi, con la formazione olginatese che vinse 57-58 (14-7, 25-26, 42-40) contro il quintetto comasco dell’Us Alebbio, nel match valido per la quarta giornata di ritorno del campionato Under 17 Classificazione Bronze. Un canestro al suono della sirena da parte di Morgan Brambilla, ed Olginate porta a casa di due punti.

“Primo quarto un po’ sotto tono – ha dichiarato coach Puglisi -, pagando molto la loro fisicità. Nel secondo quarto abbiamo lavorato molto bene in difesa, prendendo le giuste misure sui loro pick and roll, recuperando molti palloni, riuscendo a vincere la frazione, recuperando un gap di -13, andando all’intervallo sul +1″.

Si ritorna in campo. “Loro sono partiti forte, ritornando sopra di qualche punto, ma bravi i ragazzi a non disunirsi, rispondere colpo su colpo e rimanere sempre in partita. La partita è andata via punto a punto. A sette secondi dalla fine Alebbio trova il canestro del +1 portandosi sul 57-56. Chiamo time out, e disegno la rimessa da effettuare. La palla arriva a Brambilla che viene chiuso anche bene dagli avversari. Morgan è bravo ad effettuare un passo in avanti, per evitare anche una stoppata. Morgan tira a canestro, e quando la palla è in traiettoria canestro, suona la sirena. La palla entra e vinciamo 57-58. Posso dire che la squadra ha giocato un buon basket ed ho visto, per buona parte del match, una squadra attenta. Morale alle stelle per la Npo – conclude Puglisi – ed andiamo avanti a lavorare con intensità”.

Npo: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Manzoni, Scola, Tentori, Nanni (cap), Colombo, Carenini, P. Bonacina, R. Bonacina, Burini.

Espugnato il campo di Vimercate.

Successo esterno per il quintetto olginatese della Npo Blu, con la formazione di coach Federico Tocalli, impegnato sul campo della Di.Po. Bianca, nella partita valida per la quarta giornata di ritorno della seconda fase del campionato Under 17 ” Classificazione Gold”.

La partita si è conclusa 69-73 (parziali 16-21, 40-33, 52-52) con il quintetto olginatese decisamente determinati nella seconda parte del match. Soddisfatto coach Tocalli. “Torniamo finalmente alla vittoria contro una squadra, la Di.Po, che gioca un basket in maniera intensa, per tutti i quaranta minuti della partita. Partiamo bene, giochiamo bene in attacco, muovendo bene anche la palla. Nel secondo quarto accusiamo qualcosa in fase difensiva. Non difendiamo bene e con attenzione, e soprattutto giochiamo un basket più a livello individuale che di squadra”.

Negli spogliatoi coach Tocalli richiama all’attenzione i suoi ragazzi, che entrano in campo con maggior convinzione.

“Sono stati fantastici i ragazzi perché nel terzo ed ultimo quarto giochiamo, secondo me, la miglior pallacanestro offensiva dall’inizio del campionato, costruendo buoni tiri, e giocando da squadra. Nell’ultimo quarto raggiungiamo anche dodici punti di vantaggio. Soffriamo qualcosa nel finale, per una bella reazione del quintetto di casa, ma la squadra è rimasta compatta, unita, lottando fino alla fine, portando a casa una vittoria meritata”.

Npo: Sala, Vasta, Nuccio, Colombo, Momo, Mazzoleni, Frigerio, Cantù, Sorito, Brusadelli, Caiani.