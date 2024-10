BASKET. NP OLGINATE: ESORDIO CON SCONFITTA PER L’U17 BIANCA

OLGINATE – Prima uscita ufficiale anche per la formazione Under 17 Bianca della Np Olginate, con il quintetto di coach Marzio Puglisi, impegnato al palazzetto di via Campagnola per affrontare il team orobico del Bonate.

Partita conclusa 39-50 con coach Puglisi che racchiude con un breve, ma eloquente, commento, ciò che è successo nel match casalingo disputato domenica: “Dobbiamo ancora lavorare molto perché siamo un po’ indietro sotto alcuni aspetti, ma potevamo anche vincere questa partita. Peccato per un terzo quarto un po’ avaro soprattutto sotto l’aspetto canestri”.

La partita è molto equilibrata con le due formazioni che si sfidano a viso aperto, con il risultato che rimane in perfetto equilibrio, con le due squadre che disputano i primi venti minuti con un buon ritmo, con Olginate che si porta sopra di cinque punti. “Peccato perché potevamo gestire meglio questo vantaggio – dice Puglisi – e invece abbiamo sprecato due occasioni importanti, con Bonate che si è riportato sotto con il tabellone che segnava 22-20. In queste circostanze dobbiamo essere bravi ad essere cinici”.

Si ritorna sul parquet, ma Olginate non riesce ad esprimere il buon basket evidenziato nei primi due quarti

“Nel terzo quarto si è spenta luce per il canestro, rimanendo al palo per sei minuti. Bonate ne ha approfittato portandosi sul +7. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi che hanno concluso il terzo quarto sotto di tre punti. Bene anche l’inizio dell’ultima frazione, ma poi si è fatta sentire un po’ la fatica. Loro hanno realizzato dei canestri importanti in penetrazione, ed a sotto canestro, non riuscendo mai a trovare spazi nelle conclusioni dalla lunga distanza. Ci voleva una maggiore aggressività da parte nostra- conclude Puglisi- ma è la prima partita della stagione. Bisogna lavorare molto”.