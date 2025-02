BASKET. NP OLGINATE SCONFITTO DI MISURA DA ALMENNO

OLGINATE – La terza giornata di ritorno del campionato Dr3 di basket proponeva, al PalaRavasio, la sfida tra i locali della Np Olginate di coach Stefano Cattani, ed il quintetto bergamasco dell’Almenno.

Questa volta, a differenza del match di andata quando vinse la squadra olginatese, sono gli orobici a festeggiare, vincendo il match con il risultato di 56-59 (parziali 16-17, 38-36, 46-46). Una partita decisamente alla portata del quintetto di casa, formazione che ha quasi sempre mantenuto un lieve vantaggio. Parziale, il terzo, decisamente anomalo, considerato che la frazione si è conclusa 6-8. Ovviamente molto amareggiato Stefano Cattani che ci teneva molto a vincere questa sfida, per compiere uno step importante in chiave play off. Peccato per il finale di gara.

“Siamo partiti molto bene – ha commentato il mister -, mantenendo sempre qualche punto di vantaggio. Devo rimarcare come Almenno non ha mai perso la testa, giocando con attenzione. I miei ragazzi hanno giocato anche un buon basket, ed Olginate, ha meritato ampiamente il vantaggio, e speravamo, anche nella vittoria. Nel secondo quarto loro si sono messi a zona, ma abbiamo girato la situazione con quattro conclusioni dalla distanza. Abbiamo pagato qualcosa nel difendere contro i loro lunghi, situazione che ha permesso ad Almenno di recuperare molte palle sotto canestro, trovando anche dei tiri dalla breve e lunga distanza. Gli ospiti, a cavallo del terzo e quarto quarto, sono andati sul +8, ma Olginate è riuscito a recuperare il gap, arrivando al -2 con possesso palla per la Npo. Proprio allo scadere, l’arbitro fischia una nostra infrazione di passi, non riuscendo così a provare almeno il pareggio. Lo scontro diretto, quindi, siamo pari – conclude Cattani – ma molto rammarico in casa Olginate per aver buttato al vento una partita alla nostra portata, sbagliando molto ai tiri liberi. La percentuale è 11 su 23. Qualche errore di troppo, ma andiamo avanti ad allenarci, convinti nelle nostre capacità”.

Npo: Brambilla 3, Balossi 8, Lesiuk, Pensotti, Losa 7, Motta 9, Bonacina, Manzoni 13, Mattavelli 6, Rusconi 5, Milani 5.