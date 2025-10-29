BASKET: NP OLGINATE, SETTIMANA INTENSA PER LE GIOVANILI

OLGINATE – Le squadre di NPO Olginate sono scese in campo con grinta e determinazione, regalando emozioni e spunti di crescita in una settimana ricca di impegni. Tra successi netti e sconfitte da cui ripartire, il bilancio è positivo e conferma la voglia di migliorare giorno dopo giorno.

DR3 – Vittoria esterna a Bernareggio

Il quintetto di coach Marzio Puglisi torna al successo espugnando il campo della Sigi Basket Carnate con un netto 54-76. Dopo un primo tempo equilibrato, Olginate ha preso il largo nella seconda parte di gara, mostrando solidità e qualità.

Top scorer: Fiore 13, Marchesi 10, Motta 8

Parziali: 19-20 | 33-40 | 47-55 | 54-76

DR4 – Costa passa a Olginate

Sconfitta interna per la formazione di coach Stefano Cattani, che cede 56-76 contro un Basket Costa preciso e determinato. Nonostante un buon atteggiamento offensivo, la difesa ha faticato a contenere le triple avversarie.

“Queste partite ci aiutano a crescere. Dobbiamo lavorare con più intensità, ma il gruppo c’è” – ha commentato il coach.

Top scorer: Millin 10, Brusadelli 9, Bonacina A. 8

Parziali: 11-22 | 27-40 | 42-57 | 56-76

U19 Blu – Dominio a Rovagnate

Prestazione maiuscola per la NPO Blu, che supera Rovagnate 40-84 con una prova corale e intensa. Coach Marzio Puglisi elogia l’approccio e la concentrazione dei suoi ragazzi.

Parziali: 11-23 | 22-36 | 30-61 | 40-84

Roster: Vasta, Marchesi (c), Gilardi, Defendi, Sottocorno, Panzeri, Mazzoleni, Meani, Sow

U19 Bianca – Sondrio si impone

Sconfitta per la NPO Bianca contro un Sondrio solido e ben organizzato (49-83). Buona la partenza, ma un calo nella seconda metà ha compromesso il risultato.

“Sappiamo dove migliorare e ci lavoreremo. Merito a Sondrio per l’ottima prova” – ha dichiarato coach Marco Bugana.

Parziali: 20-27 | 27-38 | 37-64 | 49-83

Roster: Balliu, A. Bonacina, Montanelli, Invernizzi, Brusadelli, Cantù, Frigerio, Millin, Andreotti, Colombo (c), Sberna, Brambilla

RedSpo