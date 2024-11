BASKET. NP OLGINATE SOLIDA, MA NON BASTA: TREVIOLO PASSA PER 69-65

TREVIOLO (BG) – La settima giornata di andata del campionato di Dr3 di basket proponeva, per il quintetto della Np Olginate di coach Stefano Cattani, l’ostica trasferta bergamasca sul campo del Treviolo, formazione che partiva con due punti di vantaggio, in classifica, sul quintetto olginatese. Partita che si è conclusa 69-65 (parziali 19-16, 37-25, 51-49) con Olginate che ha avuto anche la possibilità di vincere questa sfida.

Causa alcune situazioni, vedi anche qualche decisione arbitrale un po’ dubbia, la formazione di Cattani esce sconfitta da un match dove ha affrontato una formazione compatta, fisica e concreta, dimostrando di essere sulla buona strada per affrontare la parte finale del girone di andata.

“Conoscevamo le qualità e la tecnicità di Treviolo – ha dichiarato Cattani -, ma purtroppo abbiamo dovuto affrontare anche le decisioni degli arbitri un po’ severi nei nostri confronti. Dopo cinque minuti avevamo Motta e Brambilla con tre falli, una situazione che mi ha costretto a fare molte rotazioni nel quintetto, complicando anche l’intera partita sul piano tattico. Il match? Siamo sempre rimasti sempre in partita, grazie a tanti 1 contro 1, e canestri sotto ferro. Nel secondo quarto loro si mettono a zona, un 3-2, situazione che ci mette in netta difficoltà, andando all’intervallo lungo sotto di dodici punti”.

Olginate rientra in campo con un’altra mentalità.

“Ci siamo parlati molto negli spogliatoi, abbiamo aggiustato la nostra zona, qualche cambiamento nel gioco offensivo, e piano piano abbiamo ridotto il gap e siamo rientrati decisamente nel match”. Treviolo ritorna a giocare ad uomo, e si riapre un altro scenario, con i locali che si mantengono sempre sul +4 o +6. Ma Olginate c’è ed a meno di novanta secondi dal suono della sirena, riesce anche ad impattare, grazie ad una buona percentuale dai tiri dalla lunetta. Purtroppo subisce subito una tripla a venti secondi dalla fine. Prova un tiro dalla distanza, commette anche un errore dalla lunetta, e i padroni di casa vincono il match di quattro.

“Mi dispiace – ha concluso il coach – per il fatto che abbiamo affrontato questa sfida senza alcuni elementi, causa infortuni, e penso che abbiamo avuto anche la possibilità di vincerla, senza alcune decisioni arbitrali un po’ severe nei nostri confronti. Ma faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi”.

Tabellini: Brambilla 4, Balossi 4, Lesiuk, Losa 8, Motta 12, Ripamonti, Bonacina 3, Grilli 3, Milani 13, Manzoni 18, Rusconi, Mattavelli.