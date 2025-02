BASKET. NP OLGINATE TORNA ALLA VITTORIA CON IL BOCA BERGAMO

OLGINATE – Terza vittoria in terra bergamasca, in questa stagione, per il quintetto della Np Olginate, con il gruppo di coach Stefano Cattani che espugna, con il risultato di 65-70 (11-20, 24-36, 45-53), il campo bergamasco del Bocabasket ’89 nel match valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di Dr3 di basket.

Dopo aver vinto ad Almenno ed Osio, quindi, la formazione olginatese, ottiene due punti importanti in chiave play, sul difficile campo del Bocabasket, riuscendo sia nell’intento di riscattare la sconfitta dell’andata (53-56), sia di portarsi davanti nello scontro diretto. Una serata importante per la squadra di coach Cattani, che commenta: “Partita fondamentale perché agganciamo Boca in classifica, sia perché abbiamo ribaltato la classifica canestri. Partita che dall’inizio alla fine siamo sempre rimasti in vantaggio, ma ciò che conta che abbiamo sempre controllato la partita, portandoci a casa due punti meritati”.

“Partiamo forte – ha spegato Cattani – e chiudiamo il primo quarto sopra di nove punti, e credo, che i ragazzi abbiano disputato il miglior primo quarto della stagione, con un ottimo momento di palla, tiri presi, giocando con grande personalità. Nel secondo quarto i locali si portano a zona, schierandosi 1-3-1. La squadra ha risposto giocando sempre con grande convinzione e con grande personalità, allungando anche il divario sui bergamaschi”.

“Nel terzo quarto, purtroppo, accusiamo il solito black out, con Boca che trova canestri importanti, maggior convinzione, rientrando in partita. Subiamo l’esperienza e la fisicità del Boca che riesce a portarsi a -5. Nell’ultimo quarto la partita si innervosisce, causa anche alcune decisioni arbitrali decisamente da rivedere. Motta esce per cinque falli, e la situazione diventa difficile per noi causa anche le assenze di Losa e Mattavelli rimasti a casa perché febbricitanti. Nonostante tutto i ragazzi sono coesi e determinati, pur con i locali che arrivano anche a -2. Teniamo di testa, e di squadra, ed ho visto una Npo giocare con continuità e cattiveria. Due punti importanti – conclude Cattani – e spendo due parole per il giovane Ripamonti, che in questa stagione ha giocato poche partite, ma che contro Boca, ha realizzato dieci punti, prendendo in mano anche la partita nei momenti difficili”.

NPO: Brambilla (cap.), 14, Balossi 11, Lesiuk, Pensotti 6, Motta 7, Ripamonti 10, Bonacina 3, Manzoni 10, Rusconi, Milani 9