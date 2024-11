BASKET NP OLGINATE, VINTO 71-63 IL DERBY CONTRO L’AURORA SAN FRANCESCO

OLGINATE – Con il risultato di 71-63, la formazione della Np Olginate di coach Stefano Cattani vince il match interno valido per la settima giornata di andata del campionato di Dr3, affrontando il quintetto dell’Aurora San Francesco di Lecco, per il terzo derby lecchese in calendario in questa prima parte di stagione.

Non è stata una partita facile (rimarcando che gli ospiti non sono ancora riusciti a vincere una partita), con i “ragazzi” di coach Cattani, bravi a rimanere sempre sul pezzo, dal primo all’ultimo secondo.

Il commento del tecnico: “È stata una partita difficile, e come capita spesso, facciamo un po’ fatica ad entrare in partita. Abbiamo subito la loro fisicità, giocando però con grande carattere, rimarcando che avevamo fuori Motta, con Pensotti a metà servizio causa un infortunio subito in settimana. La squadra deve anche inseguire, ma sempre rimanendo sulla scia della formazione ospite, andando all’intervallo lungo sul 30-27 (primo quarto 16-13 ndr), grazie al canestro di Manzoni. Nel terzo quarto è un continuo canestro contro canestro, mantenendo quel ranch di vantaggio di un +3-4, chiudendo la frazione sul 46-38. Nell’ultima frazione spingiamo molto, troviamo canestri importanti, riuscendo anche a portarci sul +12. Nel finale effettuo molti cambi, per far respirare anche qualche giocatore, con l’Aurora che trova canestri importanti. Ma la Npo è sempre rimasta attenta e coesa, gestendo sempre quel gap che avevamo trovato al termine del terzo quarto. È stato un derby difficile, perché abbiamo trovato un’Aurora Sn Francesco in una buona serata e determinata a conquistare i primi due punti della stagione. Per la Npo è un successo importante, due punti che danno ulteriore morale ai ragazzi – conclude Cattani – e ci proietta nelle parti nobili della classifica”.

NP OLGINATE: Brambilla 13, Balossi 8, Lesiuk 1, Pensotti 2, Losa 5, Ripamonti, Grilli 5, Panzeri, Manzoni 22, Mattavelli, Rusconi 9, Milani 6.