BASKET. NPO BIANCA, UNA MERITATA VITTORIA A GIUSSANO CHIUDE LA STAGIONE

OLGINATE – Cala il sipario sulla stagione 2024-25 per la formazione della Npo Bianca di coach Marzio Puglisi, con il quintetto olginatese sceso in campo mercoledì: la partita, in programma sabato, è stata infatti anticipata per problemi logistici del palazzetto.

La formazione olginatese espugna il palazzetto del Giussano vincendo la sfida con il risultato 45- 56 (parziali 11-12, 20-24, 33-36), chiudendo in maniera positiva il girone “Classificazione Bronze” del campionato Under 17.

Molto contento coach Puglisi: “Al di là del risultato e della vittoria, sono molto contento della prova della squadra. Una gara, posso dire, anche perfetta sia sul piano difensivo che dal punto di vista offensivo, rimarcando come i ragazzi abbiamo giocato su buonissimi livelli per tutti i 40 minuti della partita. È un po’ quello che volevo da questa squadra, consapevole che ci sono delle qualità e delle capacità, valori che purtroppo, per vari motivi, questi ragazzi non hanno espresso nella stagione. Una vittoria che dà ulteriore morale a questo gruppo, e consentitemi, anche al sottoscritto”.

“Giussano, e lo sapevamo – ha spiegato il mister -, è una squadra maschia e molto fisicata. I locali si appoggiavano a due giocatori, decisamente validi, ma Olginate, a rotazione e con i giusti tempi, ha saputo chiudere bene le varie giocate, molte volte anche raddoppiando con velocità, costringendo Giussano a forzare la giocata e le varie conclusioni. Bravi anche nella lettura nell’evitare la loro zona 3-2, con la Npo che trovava quasi sempre la possibilità di andare al tiro, o effettuare incursioni per andare sotto canestro. Rimarco, leggendo il parziale dell’ultimo quarto – conclude Puglisi – come la squadra abbia retto fino in fondo, rimanendo unita e concentrata. Una bella vittoria e bravi ragazzi!”.

NPO: Piazza, Brambilla, Guzzetti, Scola (cap.), Tentori, Nanni, Colombo, P. Bonacina, R. Bonacina, Burini.