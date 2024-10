BASKET OLGINATE, COACH CATTANI: “AFFRONTIAMO L’ALMENNO CHE AVRÀ IL DENTE AVVELENATO”

OLGINATE – Terza giornata di andata del campionato di Serie Dr3 di basket, con la NP Olginate di coach Stefano Cattani che sarà impegnata, venerdì sera 25 ottobre alle 21:30, sul campo orobico dell’Almenno contro i Bolliti.

Tra l’altro, l’Almenno è scesa in campo lunedì sera, perdendo il match contro Treviolo con un netto 73-56. Una notizia che non rassicura lo staff olginatese. “Conosciamo molto bene il potenziale di questa società, considerato che l’avevamo affrontata l’anno scorso, in una stagione dove loro, non hanno mai perso una partita – dice Cattani -. Fa specie segnalare la sconfitta incassata da Almenno contro Treviolo, ma ciò rimarca come in questo campionato ci siano molte formazioni ben attrezzate e pronte per il salto di categoria. E ovviamente Almenno avrà il dente avvelenato e cercherà un pronto riscatto”.

“La squadra si sta allenando bene e la vittoria ottenuta nell’ultimo turno, è un segnale importante per la convinzione dell’intero gruppo – continua coach Cattani -. Sappiamo, però, che andremo ad affrontare una squadra molto attrezzata, composta da giocatori esperti, e che vanta una percentuale importante dal tiro dalla distanza. Dobbiamo, quindi, giocare sulla corsa, cercando di tenere alta l’intensità sia sul pressing e sul gioco. La squadra sta bene. Proviamo a capire che ruolo può coprire Olginate in questa stagione e una risposta l’avremo anche nella prossima sfida”.