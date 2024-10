BASKET D. OLGINATE ESPUGNA ALMENNO 75-72, CATTANI: “SEMPRE CONCENTRATI”

OLGINATE – Splendida vittoria da parte della Np Olginate nel match contro Almenno valido per la terza giornata di andata del campionato di Dr3 di basket. Una partita giocata su ottimi livelli, con i ragazzi di coach Stefano Cattani bravi nel rimanere sempre concentrati, rimanendo sempre compatti anche quando i locali si sono portati sul +8. La Np Olginate a differenza delle precedenti due uscite, ha dato maggiore continuità sul piano del gioco, riuscendo a velocizzare le giocate, portando sempre un uomo alla conclusione.

Nei primi due quarti i locali giocano con grande aggressività, con Olginate che rimane sempre in partita, grazie a canestri importanti da parte di Losa, Pensotti e Rusconi. Si va all’intervallo con Almenno sopra di cinque punti: 36-31 (primo quarto 20-15). Si ritorna in campo con Olginate che da maggiore velocità al proprio gioco andando a canestro con tutti i giocatori. Ospiti che realizzano 25 punti portandosi sul +3 (53-56). Ultimo quarto equilibrato. A otto secondi sul 72-72, Olginate fa girare palla velocemente portando Rusconi sotto canestro. Tiro, due punti e fallo subito. Si va in lunetta e Rusconi segna il 72-75. Almenno prova il tiro da tre. Suono della sirena. Olginate vince 72-75.

“Faccio i complimenti alla squadra – afferma coach Cattani – perché ha saputo mantenere sempre la giusta concentrazione anche nel finale di partita, trovando i punti vittoria grazie ad una precisa e veloce azione corale. C’è sempre da lavorare ma vincere sul campo dell’Almenno ha un significato per la squadra e per il nostro campionato. Abbiamo anche alzato la percentuale al tiro. Vittoria importante”.