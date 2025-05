BASKET, PER LA NP OLGINATE È TEMPO DI PLAYOFF

OLGINATE – È tempo di playoff per il campionato di Serie DR3 di basket. E la NP Olginate di coach Stefano Cattani è pronta a scrivere una nuova pagina della sua stagione. Un traguardo non scontato per una squadra neopromossa, che ha saputo conquistarsi l’ottavo posto in regular season con fatica e determinazione. Ora il cammino si fa ancora più difficile e affascinante: ad attendere i biancoblù c’è la corazzata Cral Dalmine, prima della classe, squadra solida e completa, che ha dominato la stagione regolare.

Gara 1 è fissata per lunedì 12 maggio alle 21:30 al PalaRavasio di Olginate, mentre gara 2 si giocherà a Dalmine venerdì 16 maggio. In caso di una vittoria per parte, sarà la differenza canestri a decidere chi andrà avanti.

I precedenti parlano chiaro: Dalmine ha avuto la meglio in entrambe le sfide di campionato, imponendosi all’andata con autorità (51-73) e poi soffrendo ma vincendo anche in casa (70-62). Ora però è un’altra storia. I playoff sono un territorio a sé, dove ogni pallone pesa, ogni possesso può essere decisivo, e il cuore può colmare anche i divari tecnici.

“Aver centrato i playoff con un gruppo giovane, con tanti ragazzi alla prima esperienza in questo campionato, è già un enorme motivo di soddisfazione – dice coach Cattani – Ma non siamo qui per accontentarci. Già un mese fa a Dalmine, senza alcune pedine fondamentali, abbiamo fatto la nostra partita perdendo solo nei minuti finali, sicuramente siamo sfavoriti ma cercheremo di alzare ulteriormente il livello”.

Fondamentale sarà l’approccio a gara 1. “Vincere la prima gara sarebbe importante ma non fondamentale, considerando come sono impostati i playoff con solo andata e ritorno è come se fosse un’unica partita da 80 minuti; non abbiamo la pressione del risultato, a differenza dell’anno scorso dove volevamo vincere i playoff, e recuperiamo qualche pedina mancata nell’ultimo mese; quindi, sicuramente proveremo a fare lo sgambetto a Dalmine”, conclude Cattani.

