COSTA MASNAGA – Finale più intenso per gli amanti della pallacanestro non ci poteva essere, finale più bello da vivere e assaporare per tutti i tifosi di Costa nemmeno. La Limonta Sport Costa Masnaga muove la classifica e coglie i primi due punti della stagione al termine di un match stupendo.

Un match su cui le pantere cresciute nel settore giovanile mettono lo zampino in modo indelebile: un orgoglio per questa società vedere giocatrici come Martina Spinelli, Vittoria Allievi, Camilla Allevi e Matilde Villa calcare il parquet come veterane. Broni sembra prendere il largo a cavallo tra i due quarti finali, ma gli ultimi minuti, da cardiopalma, sono segnati da una grande rimonta di Costa, spinta da un parziale di 24-9 che affossa una buona, ma incostante Broni. Finisce 73-67.

Ecco le parole di coach Seletti, inevitabilmente soddisfatto al termine del match: “Sto beneficiando e proseguendo un percorso di sviluppo delle giovani cominciato da tutti i coach che hanno allenato queste ragazze. Una vittoria che porta in bella mostra il marchio indelebile del progetto di Costa, con le nostre giovani in campo e con l’idea di seguire questa linea indipendentemente dal risultato. Rinnovo il mio ringraziamento a chi ha allenato queste ragazze, che hanno indubbie qualità ovviamente, per renderle così pronte per questo livello. Alla fine del terzo quarto si era diffusa una sensazione di scoramento generale, perché ci sembrava di non riuscire ad avere più le carte per riprenderla.



Abbiamo ruotato tanti quintetti, poi abbiamo deciso che se c’era un modo di vincere la partita era quello di tirar giù la saracinesca in difesa e abbiamo messo il quintetto che ci dava più garanzie da questo punto di vista. Questa è stata la chiave: Frost e Baldelli hanno fatto due partite difensive clamorose, con Villa e Allievi che hanno aggiunto grande energia e con Pavel alla sua migliore prestazione difensiva. Adesso cominciamo ad avere un’identità difensiva dopo aver imbarcato acqua un po’ da tutte le parti: su questa mentalità dovremo costruire e lavorare in vista delle prossime gare”.