BASKET: QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA PER CALOLZIO CONTRO SERIATE

CALOLZIOCORTE – Sabato 18 ottobre, nella quarta giornata di campionato, Carpe Diem Calolzio è scesa in campo contro Elle Erre Seriana, padrona di casa. La partita si è rivelata in salita fin dai primi minuti: nel solo primo quarto, i calolziesi hanno concesso ben 32 punti, permettendo agli avversari di prendere il controllo dell’incontro e rendendo vano ogni tentativo di rimonta.

Nei restanti tre quarti, il match si è giocato a viso aperto, con entrambe le squadre pronte a rispondere colpo su colpo. Calolzio ha provato a ricucire lo strappo in due momenti chiave: a metà del terzo quarto e a sette minuti dalla fine, riuscendo a portarsi fino al -11, ma senza mai riuscire a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio.

La gara si è conclusa sul punteggio di 83-67 in favore di Elle Erre Seriana, che ha saputo sfruttare con lucidità ogni errore degli ospiti, impedendo loro di rientrare davvero in partita. Per Carpe Diem si tratta della quarta sconfitta consecutiva, un campanello d’allarme che impone una svolta per risalire la classifica e abbandonare le zone basse.

“In questo momento dobbiamo tirare una riga, fare un bel respiro, svuotare la testa da tutte le paure e pensare alla prossima sfida di mercoledì contro Busnago – ha dichiarato Ivano Perego, coach di Carpe Diem Calolzio –. Sono convinto che serva rompere il ghiaccio: solo allora potremo vedere la vera squadra”.

Elle Erre Seriana – Carpe Diem Calolziocorte 83-67

RedSpo