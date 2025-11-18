BASKET. RISULTATI “DIFFICILI” PER LE GIOVANILI CARPE DIEM CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Un fine settimana intenso per il settore giovanile di Carpe Diem Calolziocorte: risultati difficili, ma anche segnali di crescita e spunti positivi. La strada è lunga, ma il lavoro quotidiano in palestra è la chiave per trasformare queste esperienze in progressi concreti.

Under 13

Turno casalingo per i ragazzi di coach Giancarlo Crippa, sconfitti 21-65 (6-17, 9-34, 17-49) dal Robbiate.

Partita subito in salita, complice un pesante parziale iniziale degli avversari. Con il passare dei minuti la difesa viene registrata e il Carpe Diem riesce a contenere meglio gli attacchi ospiti, ma l’attacco rimane poco incisivo e impreciso al tiro. Buona l’intensità difensiva, ma la partita si chiude senza storia.

Ora si riparte dagli allenamenti con fiducia e determinazione.

Convocati: Alborghetti, Papadia, Rossato, Demaria, De Togni, Losa, Semeraro, Passoni, Mungo (cap), Grassi.

Under 15

Alla palestra del Lavello di Calolziocorte il Carpe Diem affronta la forte Caluschese, che si impone 54-98 (19-18, 28-45, 44-77).

Ottimo primo quarto dei padroni di casa, capaci di sorprendere gli avversari con gioco di squadra e precisione. Nel secondo quarto arriva la svolta della partita, con gli ospiti che prendono il largo.

Rispetto al match di andata, il divario è meno evidente: segnale che i giovani biancorossi stanno crescendo passo dopo passo.

Convocati: Antozzi, Baggioli, De Maria, Figini, Losa, Mattarel, Rodriguez, Williams, Magni, Houagbe, Tarca, Oliveirio.

Under 17

Prima giornata di ritorno del campionato regionale al Bione, con il Carpe Diem opposto al Basket Lecco. Vittoria dei padroni di casa 70-60 (26-17, 39-29, 58-46).

Coach Federico Tocalli commenta: “Ancora una volta un brutto primo quarto ci condanna ed iniziamo la partita ad inseguire. Nel secondo tempo siamo arrivati anche a -5, ma errori banali ci hanno riportato a -12. Si è visto un attacco più fluido e di squadra rispetto al girone di andata, ma restano troppi errori difensivi su cui lavorare”.

Convocati: Brusadelli, Sala, Lodigiani, Sirocchi, Longhi, Defendi, Pirito, Balossi, Canavesi, Burini, Sajeva, Tandardini.