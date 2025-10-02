BASKET: SABATO 4 LA CARPE DIEM CALOLZIO SFIDERÀ PISOGNE

CALOLZIOCORTE – Dopo l’esordio in campionato con sconfitta a Mazzano, il Carpe Diem Calolziocorte è pronto a tornare in campo per la seconda giornata della Serie C, ospitando una Pisogne galvanizzata dalla vittoria contro Viadana. Una sfida ad alta intensità, che promette emozioni e grande basket.

Pisogne arriva con il morale alle stelle e un gioco rapido e incisivo: se lasciata libera di imporre il proprio ritmo, può diventare letale. Per questo, il Carpe Diem dovrà essere lucido e determinato, partendo proprio dalle lezioni apprese nella trasferta di Mazzano.

“Non dobbiamo dimenticare Mazzano, ma usarla come punto di partenza – commenta Ivano Perego, coach della Carpe Diem -. Se vogliamo essere protagonisti in questo campionato, dobbiamo giocare secondo le nostre caratteristiche, senza snaturarci per inseguire gli avversari”.

La settimana di allenamenti è stata intensa e positiva. I ragazzi hanno dimostrato maturità e voglia di ripartire, lavorando soprattutto sull’intensità difensiva, elemento chiave per rendere incisivo il gioco del Carpe Diem.

“Tutto il nostro basket parte dalla difesa. È lì che costruiamo la nostra identità,” aggiunge Perego.

L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre alle 17:30 al Palazzetto di Olginate. Una partita da non perdere, per sostenere i ragazzi e vivere insieme il grande basket.

RedSpo