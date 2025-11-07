BASKET. SASSARI DOMINA 100-84, CANTÙ ANCORA SENZA VITTORIE IN TRASFERTA

SASSARI –  L’Acqua S.Bernardo Cantù esce sconfitta dal PalaSerradimigni di Sassari, dove i padroni di casa impongono ritmo e intensità sin dalla prima frazione, chiudendo la gara con un netto 100-84. Cantù resta così ancora a secco di successi lontano da casa, frenata dalle difficoltà difensive e dalla scarsa solidità nei momenti chiave.​

Dopo un primo quarto equilibrato, nel quale Cantù risponde colpo su colpo alle iniziative di Johnson, Sassari accelera grazie alle triple di Marshall e a una difesa che limita le soluzioni canturine …

> CONTINUA A LEGGERE su IL CANTURINO NEWS