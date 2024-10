BASKET: SCATTA IL CAMPIONATO DI DR3, LA NP OLGINATE DEBUTTA A GALBIATE

OLGINATE – La commissione gare della Fip Lombardia ha ufficializzato il calendario per quanto concerne i vari campionati regionali e con esso anche il campionato di Dr3 dove sarà impegnata la Np Olginate di coach Stefano Cattani.

Si parte l’11 ottobre con l’Olginate impegnato nel primo derby della stagione, alle 21:30 sul campo del Gs Due Vi Galbiate. Per dovere di cronaca il quintetto olginatese debutterà in casa il 18 ottobre affrontando, al Palaravasio alle 21.30, il quintetto brianzolo della Rhinos Robbiate. Due derby nello spazio di sette giorni.

Il girone di andata si concluderà il 23 gennaio del 2025 e subito dopo scatterà il girone di ritorno. “Non conosco bene la formazione galbiatese, ma quello che so che è una squadra che conosce già il campionato, a differenza di noi, che arriviamo dalla D4 – commenta coach Cattani -. Una squadra esperta e coesa. Giocando poi in trasferta sarà per Olginate un altro motivo di rimanere concentrati e determinati. Purtroppo dovrò valutare le condizioni di alcuni miei giocatori, colpiti da attacchi influenzali e qualche acciacco. Valuteremo all’ultimo ogni tipo di situazione riguardante condizione e infermeria”.

“L’Olginate – conclude coach Cattani – ha l’obbligo di scendere in campo con la giusta cattiveria agonistica. Sarà il campo a sancire il risultato, ma sicuramente capiremo se possiamo competere con alcune formazioni qualificate ed esperte, o affidarci ad altre sfide per cercare di conquistare dei punti”.

Nel dettaglio il calendario della Np OIginate:

ANDATA

11/10/2024 Gruppo Sportivo Due Vi- Npo (ore 21.30);

18/10/2024 Npo- Rhinos Robbiate (ore 21.30);

25/10/2024 Bolliti Almenno- Npo (ore 21.30);

01/11/2024 Npo- Bocabasket ’89 (ore 21.30);

11/11/2024 Npo- B3 Basket Mapello (ore 21.30);

22/11/2024 Npo- Aurora S. Francesco Lecco (ore 21.30);

29/11/20024 Treviolo- Npo (ore 21.30);

06/12/2024 Npo- Basket Lecco (ore 21.30);

13/12/2024 Us San Pellegrino- Npo (ore 21.15);

10/1/2024 Npo- Cral Dalmine (ore 21.30);

17/01/2024 Npo- Sigi Basket Carnate (ore 21.30);

23/01/2025 Basket Osio Sotto- Npo (ore 21).

RITORNO

31/01/2025 Npo- Gruppo Sportivo Due Vi (ore 21.30);

05/02/2025 Rhinos Robbiate- Npo (ore 21.30);

14/02/2025 Npo- Bolliti Almenno (ore 21.30);

21/02/2025 Bocabasket ’89- Npo (ore 21.30);

27/02/2025 B3 Basket Mapello- Npo (ore 21.30);

16/03/2025 Aurora S. Francesco- Npo (ore 20.45);

21/03/2025 Npo- Treviolo (ore 21.30);

28/03/2025 Basket Lecco- Npo (ore 21.30);

04/04/2025 Npo- Us San Pellegrino (ore 21.30);

11/04/2025 Cral Dalmine- Npo (ore 21.15);

27/04/2025 Sigi Basket Carnate- Npo (ore 21);

28/04/2025 Npo- Basket Osio Sotto (ore 21.30).