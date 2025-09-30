BASKET: BATTUTA ALL’ESORDIO IN SERIE C LA CARPE DIEM CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – La prima giornata del campionato di Serie C si è aperta con una netta sconfitta. Mazzano ha dominato la gara contro Carpe Diem Calolziocorte, chiudendo di fatto la partita dopo appena 15 minuti di gioco. Il punteggio finale, 99 a 66, racconta una sfida segnata da una netta superiorità fisica e tecnica da parte dei padroni di casa.

Troppo ampio il divario tra le due formazioni. Mazzano ha mostrato solidità, ritmo e organizzazione, confermando le aspettative di alta classifica che accompagnano gli obiettivi della squadra bresciana.

A fine gara, il coach della Carpe Diem Ivano Perego ha commentato con lucidità e spirito costruttivo: “Complimenti a Mazzano per quello che ha fatto vedere nella sfida odierna. Sono confermate le loro ambizioni di alta classifica. Sapevo che non potevamo essere già arrivati dopo solo 5 settimane di preparazione. Siamo una squadra giovane, tanti dei miei ragazzi non hanno mai fatto la C o se l’hanno fatta magari non da protagonisti. Portiamo a casa quello che la partita ci ha detto e da lunedì si ritorna in palestra per crescere, sapendo che la stagione è lunga e il nostro destino lo costruiamo partita dopo partita avendo sempre ben chiaro quale deve essere il nostro obiettivo”.

Carpe Diem guarda ora avanti con determinazione, consapevole che il percorso è lungo e che ogni gara sarà un’occasione per crescere e consolidare il proprio progetto sportivo.

RedSpo