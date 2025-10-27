BASKET, SERIE C: CALOLZIO CADE A MANTOVA 81-77

MANTOVA – Finisce 81-77 la partita tra i padroni di casa di S. Pio X Mantova e la Carpe Diem Calolzio nella sesta giornata del campionato di Serie C di basket. Una gara che ha regalato emozioni e ha visto le due squadre ribattere colpo su colpo i canestri degli avversari.

Parte subito forte Calolzio che sul parquet mantovano con il suo gioco spaventa fin dalle prime battute i forti padroni di casa. Nel primo quarto gli ospiti, menomati da diverse assenze, con le loro ottime trame si trovano avanti 13-6 per poi chiudere sul 14-20. Nel secondo quarto invece la musica cambia con i virgiliani che iniziano a mostrare tutta la loro forza unendo l’esperienza ad un’ottima freschezza atletica portandosi all’intervallo lungo avanti di 3 punti.

Gli ultimi 20 minuti di partita non sono consigliati ai deboli di cuore. La partita prosegue punto a punto con le due squadre che, canestro dopo canestro, regalano al pubblico sorpassi e contro sorpassi. Sono i tiri dalla lunetta negli ultimi minuti a premiare i padroni di casa. Calolzio torna dalla trasferta sul Mincio consapevole di potersela giocare contro ogni avversario.

“Mi viene in mente una sola parola per descrivere l’atteggiamento dei miei giocatori: commoventi”, commenta Ivano Perego coach di Carpe Diem Calolzio. “Oggi, visto le assenze di Rusconi e Parravicini e quella dell’ultimo momento di Chobatariov, abbiamo ruotato a 9 contro una signora squadra – continua Perego – Complimenti a Rinaldi che ha dimostrato tutta la sua classe non forzando nulla e segnando quando serviva. Spero che i miei ragazzi capiscano che con questo atteggiamento possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.