BASKET SERIE C, CARPE DIEM CALOLZIO “ASFALTATA” DA OSPITALETTO 56-85

OLGINATE – Il tour de force di Carpe Diem contro le corazzate di alta classifica si chiude con una pesante sconfitta. Il punteggio finale recita 56 a 85 in favore di Ospitaletto.

Al PalaRavasio di Olginate è praticamente un monologo dei bresciani che incanalano sui binari giusti la partita fin dalle prime battute. Il primo quarto vede Calolzio sotto di 10 punti. Nel secondo parziale invece, quello meglio giocato dai ragazzi di coach Ivano Perego, si rivede una squadra vogliosa e combattiva. Dopo l’intervallo lungo, Ospitaletto torna a giocare su livelli molto alti non concedendo scampo agli avversari. Coach Perego commenta così la debacle: “Partita vera solo per due quarti, poi le basse percentuali del secondo tempo e l’energia dei nostri avversari hanno fatto la differenza”.

Nonostante il divario in classifica sicuramente il team lecchese avrebbe dovuto, e potuto, provare a dare maggiormente del filo da torcere ai rivali. Il girone d’andata del campionato di basket di serie C va così in archivio.

Con la sosta natalizia e dopo aver già giocato la prima giornata di ritorno, Calolzio avrà molto tempo per ricaricare le batterie, recuperare le energie e far tornare gli infortunati. Il bilancio è di sole 4 vittorie per un totale di 8 punti in classifica e terz’ultima posizione occupata. La speranza per il girone di ritorno è cominciare ad essere più concreti e vincere gli scontri diretti per risollevare il morale del gruppo e far tornare a sorridere la classifica.