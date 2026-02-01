BASKET SERIE C: CARPE DIEM PERDE MATCH CON MANTOVA (64-76) E COACH

OLGINATE – La Carpe Diem esce sconfitta dal match casalingo contro S. Pio X Mantova, che si impone 64-76 al termine di una gara intensa e combattuta. Una battuta d’arresto che non cancella impegno, cuore e identità di gioco ritrovata. “La nostra squadra ha giocato con grande cuore, restando agganciata alla partita per lunghi tratti e mettendo più volte in difficoltà gli avversari. Solo percentuali deficitarie nei momenti chiave hanno impedito di concretizzare quanto costruito e di portare a casa due punti che, per quanto espresso sul parquet, sarebbero stati pienamente meritati” spiega Ivano Perego, coach della Carpe Diem Calolzio.

Mantova ha disputato la sua partita con solidità, ma la Carpe Diem ha dimostrato ancora una volta carattere, unità e capacità di restare dentro il confronto fino alla fine.

La serata porta però con sé un annuncio importante: quella di sabato è stata l’ultima partita di Perego alla guida dei lecchesi. Per sopraggiunti impegni lavorativi, l’allenatore è costretto a interrompere il proprio percorso con la squadra.

“Con la società abbiamo provato a trovare una soluzione che mi permettesse di conciliare i due impegni, ma purtroppo non è stato possibile. Rimane l’amaro in bocca per non aver portato a termine la stagione. Non posso non ringraziare la società per la fiducia e la stima dimostrate in questo anno e mezzo, e ringraziare i giocatori per questi mesi intensi e carichi di emozioni. A loro va il mio più grande in bocca al lupo per il finale di stagione”, ha dichiarato il coach al termine della gara.