BASKET SERIE C: CARPEDIEM CALOLZIO BATTE IN CASA IL GORLE 71-60

CALOLZIOCORTE – Il Carpe Diem Calolziocorte festeggia una vittoria importante davanti al proprio pubblico, superando la Bellini Virtus Pall. Gorle con il punteggio di 71-60. Una serata di basket concreta e intensa, che ha regalato due punti preziosi e confermato la crescita della squadra.

Fin dalle prime battute i ragazzi di Calolzio hanno mostrato determinazione e lucidità, mantenendo il controllo del match. Gli ospiti hanno provato a mettere la testa avanti soltanto in un paio di occasioni, all’inizio e sul finire del primo quarto, ma la risposta dei padroni di casa è stata immediata e decisa. Azione dopo azione, il Carpe Diem ha saputo restare concentrato, impedendo a Gorle di imporre il proprio ritmo e di sviluppare il gioco abituale.

“Il successo nasce dalla solidità difensiva: la squadra ha concesso pochissimo, rompendo i meccanismi offensivi avversari e costringendo Gorle a soluzioni difficili – precisa il coach Ivano Perego -. La compattezza del gruppo e la capacità di restare “sul pezzo” hanno permesso di costruire un vantaggio che si è consolidato nel corso della gara”.

Sul fronte offensivo, il Carpe Diem ha saputo leggere bene la partita. Contro una difesa che chiudeva con attenzione l’area, i ragazzi hanno mosso la palla con pazienza e lucidità, trovando buoni tiri dal perimetro e sfruttando gli spazi concessi. Qualche imprecisione non ha tolto brillantezza a un attacco che ha saputo essere efficace e concreto nei momenti chiave.

