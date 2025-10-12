BASKET SERIE C, LA CARPE DIEM CALOLZIO SCONFITTA 74-66 A VEROLANUOVA

VEROLANUOVA (BS) – Sabato sera una sfida intensa e combattuta tra Verolanuova e Carpe Diem Calolzio, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 74 a 66. I calolziesi sono scesi in campo con grande determinazione, sorprendendo gli avversari con un avvio travolgente: dopo appena 4 minuti il tabellone segnava 11-1 in favore degli ospiti. Un inizio che lasciava ben sperare.

Verolanuova non si è però lasciata intimidire e ha saputo reagire con lucidità, rosicchiando punto dopo punto fino a chiudere il primo quarto sotto di una sola lunghezza. La gara nel secondo quarto è proseguita punto a punto, con le due squadre che si sono risposte colpo su colpo, mantenendo alta l’intensità e regalando spettacolo sugli spalti. Il momento decisivo della partita è arrivato nel terzo periodo, quando Calolzio ha segnato appena 6 punti, lasciando spazio alla fuga di Verolanuova. Nonostante tutto, Calolzio ha dimostrato carattere e cuore, riuscendo a rientrare fino al -4 a due minuti dalla fine. Purtroppo, alcuni fischi discutibili hanno permesso ai padroni di casa di andare con continuità in lunetta e chiudere la partita.

“Non si può rovinare una partita giocata alla grande da parte dei miei ragazzi con un blackout come quello del terzo quarto. Peccato, perché ho visto una squadra che ha lottato e, nonostante qualche errore evitabile, non ha mai abbassato la testa. È difficile dirlo dopo una sconfitta così, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo solo capire che lavorando in settimana si può percorrerla” ha spiegato Ivano Perego, coach della Carpe Diem Calolzio.