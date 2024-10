BASKET SERIE D, PRIMA VITTORIA STAGIONALE PER LA NPO OLGINATE

OLGINATE – Prima uscita casalinga per la Npo, con il quintetto di coach Stefano Cattani che ottiene la sua prima vittoria stagionale nel campionato regionale di serie Dr3 maschile. Dopo la sconfitta incassata a Galbiate, la formazione cercava un pronto riscatto, soprattutto a livello di risultato, anche per regalare la prima soddisfazione di questa stagione 2024-25 ai propri tifosi.

Al PalaRavasio i locali della Np Olginate hanno superato con il risultato di 49- 45 (parziali di 10-13, 27-21, 33-37) il quintetto brianzolo della Rhinos Robbiate, nel match valido per la seconda giornata di andata.

Le parole del coach: “Nel primo quarto non siamo entrati in partita, subendo l’intensità e l’aggressività del quintetto ospite. Non siamo riusciti, in questa situazione, a trovare le giuste contromosse, ma anche merito di Robbiate che stava giocando su ritmi elevati. Anche nel secondo quarto la squadra non riesce a smuoversi, andando sotto anche di sei punti. A cinque minuti dalla conclusione del primo tempo, i ragazzi hanno capito che bisognava dare un senso a questa partita, ed hanno reagito da vera squadra, velocizzando il gioco, trovando canestri da ogni parte del rettangolo del gioco, e ribaltiamo il risultato”.

Si va negli spogliatoi sul 27-21. La seconda parte del match?

“Purtroppo la squadra ritorna nel black out totale. Nella terza frazione segniamo solo 6 punti. La squadra fa fatica a trovare spazi, sbagliando troppo nelle conclusioni. Ci proviamo, nell’ultimo quarto, a rientrare in partita, considerato che Robbiate vola sul +9. Effettuo un paio di cambi, dovuti, visto come stava andando la partita, e la Np Olginate cambia marcia, rientrando ancora una volta in partita. Maggiore aggressività, ma finalmente, la percentuale al tiro aumenta decisamente. Troviamo il vantaggio, gestiamo bene il finale, e vinciamo. Con sofferenza, ma portiamoci a casa questi due punti importanti”.

Analisi del match?

“C’è tanto da lavorare. Onestamente l’unica cosa positiva che mettiamo in cassaforte da questa sfida sono i due punti. I ragazzi sono consapevoli che devono fare di più, essere più precisi nelle giocate e nelle conclusioni. Voglio rimarcare- conclude coach Cattani- che in una serata difficile, è emerso il grande spirito e la compattezza della squadra”.

NPO OLGINATE: Brambilla 7, Balossi, Pensotti 1, Losa 2, Motta 12, Bonacina, Grilli 5, Panzeri 5, Mattavelli 5, Rusconi 6, Milani 6, Falzetta