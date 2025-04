BASKET SERIE DR 3: NP OLGINATE CONQUISTA I PLAYOFF

OLGINATE – Mancano due giornate alla conclusione della stagione regolare del campionato di serie Dr 3 di basket, con la Npo di coach Stefano Cattani già certa di disputare i play off. L’ufficialità è arrivata nella serata di mercoledì, con il risultato che arrivava dalla palestra Montello di Merate: i locali del Robbiate sono stati sconfitti da Treviolo, e quindi la Npo è sicura di entrare tra le migliori otto della stagione regolare.

Il quintetto olginatese scenderà in campo due volte nello spazio di 24 ore, affrontando la trasferta di Carnate nella giornata di domenica 27 aprile, mentre il giorno dopo, il team della Npo ospiterà alle 21.30 il quintetto bergamasco dell’Osio. Due sfide già vinte dal quintetto olginatese nei due match di andata.

Come affronterà le due prossime sfide la squadra, sapendo di aver già strappato il biglietto per i play off? “Ovviamente siamo più liberi nel giocare il nostro basket, sapendo che il primo obbiettivo della stagione lo abbiamo conquistato. Ma ci tengo molto, ed anche la squadra, chiudere la stagione regolare, sperando di vincere queste due sfide che sono alla nostra portata. Voglio vedere una squadra determinata, libera di testa, e giocare un buon basket. Ai ragazzi ho chiesto – conclude Cattani – di giocare a pallacanestro come sanno, divertendosi, ma nello stesso tempo, giocare con la giusta attenzione. Chiudiamo la regular season, e poi penseremo ai play off”.