BASKET SERIE DR3. NP OLGINATE IN TRASFERTA SUL CAMPO DEL TREVIOLO

OLGINATE – La settima giornata di andata del campionato di Dr3 di basket propone, per il quintetto della Np Olginate di coach Stefano Cattani, l’ostica trasferta bergamasca sul campo del Treviolo, formazione che ha 10 punti in classifica, contro gli 8 della formazione olginatese.

La partita si giocherà venerdì sera alle 21.30. I locali, la settimana scorsa, hanno incassato la prima sconfitta della stagione, perdendo sul campo del Cral Dalmine. Bergamaschi, quindi, che avranno un po’ il dente avvelenato, e cercheranno di sfruttare anche il fattore campo. Il quintetto della Npo arriva da due vittorie consecutive, la sfida contro Mapello, e nell’ultimo turno, la vittoria nel derby lecchese contro l’Aurora San Francesco Lecco. Ma la sfida a Treviolo nasconde tante insidie per i ragazzi di coach Cattani.

“È un campionato decisamente interessante ed equilibrato, e non c’è ancora nessuna formazione che in maniera convincente, sia riuscita a prendere il largo. Ci sono tante formazione ben strutturate ed una di queste è il Treviolo. Non la conosco bene, ma sappiamo che sfrutterà al meglio i propri lunghi e che giocherà molto sulla fisicità”.

In casa Olginate “il morale è alto. Rientrerà anche Motta, fermato per una squalifica, ma non ci sarà Pensotti ancora fermo per un infortunio. Sappiamo che sarà una sfida complicata, e quello che dobbiamo fare, evitare di commettere troppi errori nei fondamentali, ed essere precisi ai tiri. Conosco i miei ragazzi – conclude Cattani – e so che scenderanno in campo motivati e determinati”.