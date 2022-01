VALMADRERA – In attesa di ritornare a giocare, alla SLS Starlight Valmadrera l’allenatore Stefano Zucchi stila un bilancio di questa prima parte della stagione.

La Starlight aveva chiuso il 2021 con una importante vittoria contro Vittuone. Al termine della stagione regolare mancano ancora sei partite, la classifica per il quintetto valmadrerese rimarca una lotta aperta per la conquista del quinto posto tra quattro squadre.

Il coach prova a fare una analisi di questa prima parte della stagione: “Il bilancio per quanto mi riguarda è decisamente positivo. Per mio modo di intendere questo sport nei bilanci inserisco tanti fattori e non solo quelli legati ai risultati. Sto “lavorando” in una società che mi ha accolto con grande fiducia e serietà mettendo sempre nelle migliori condizioni. Le ragazze poi sono fantastiche, un gruppo unito, affiatato, ben disposte al lavoro e all’impegno. Per essere insieme da tre mesi stanno facendo grandi cose sotto l’aspetto sia motivazionale che cestistico”.

“Se mi aspettavo qualcosa di più? Ovvio che anche i risultati contano ma non avendo avuto pressioni particolari stiamo lavorando per salire uno scalino alla volta e in questo momento ci stiamo riuscendo. Il fatto di essere partiti senza aspettative ma con tanta motivazione ci porta oggi a dire che stiamo crescendo, che non dobbiamo mai perdere di vista il miglioramento quotidiano e raggiungere una linea di stabilità sulla quale possiamo contate nei momenti difficili”.

“Il passato anche dal punto di vista delle assenze oramai ce lo lasciamo dietro. Anzi, guardando avanti. Vorremmo incrementare la rosa, nel caso fosse possibile, con l’aggiunta di persone che possano integrarsi al meglio nello spirito di questa squadra. Non c’è mai una partita che mi soddisfa appieno e spero non ci sia mai, perché tendo sempre ad un miglioramento sia individuale che di squadra. Bisogna sempre avere traguardi da raggiungere e superarsi ogni volta, anche dal punto di vista personale. La partita che più mi soddisfa anche se sembra scontata la risposta è sempre la prossima. Partite “no” non ce ne sono. Tutto quello che viene dal campo è frutto del nostro atteggiamento, morale, carattere e quindi lo dobbiamo accettare e sempre tendere a migliorare”.

Infine, ecco cosa si aspetta Zucchi in questo 2022: “Continueremo ad allenarci settimanalmente come da programma, escluso i giorni di festa. Il lavoro paga sempre”.