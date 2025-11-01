BASKET: STASERA IL PRIMO “DERBY” TRA I FRATELLI NIANG IN SERIE A

MANDELLO DEL LARIO – Questa sera alle 20, nella massima serie del basket italiano Trento ospita Bologna in una sfida speciale: i fratelli Cheickh e Saliou Niang, entrambi originari di Mandello del Lario, si affronteranno per la prima volta nel massimo campionato italiano.
Dai campetti di Mandello alle luci della Serie A: un sogno che si realizza per i due giovani talenti. Cheickh, classe 2008, gioca per la Dolomiti Energia Trentino, mentre Saliou, nato nel 2004, veste la maglia della Virtus Bologna. Curiosamente, entrambi indossano il numero 7, ma ricoprono ruoli diversi: Cheickh è play/guardia, Saliou ala piccola.