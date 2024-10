BASKET. UNA LBW SOTTOTONO DELUDE ALL’ESORDIO CONTRO LEGNANO

LECCO – Inizia male il torneo di serie C per la Lecco Basket Women con una sconfitta sul campo dell’Aba Pink Legnano. Gara sottotono per le blucelesti costrette a rincorere le avversarie per tutta la gara atta eccezione per alcuni scampoli.

Priva di Bassani e dell’infortunata Capaldo, la LBW parte subito contratta vedendo sorpresa dalle iniziative delle milanesi. Dal 17-11 del 12′ coach Canali dà spazio alle rotazioni e lo strappo viene ricucito (19-18) ma in difesa si soffre troppo Gallani che va spesso in lunetta (7/8 ai liberi) e Legnano va al riposo sul 26-25. Anche nel secondo tempo le ospiti vanno troppo a corrente alternata sbagliando molto dalla lunetta. Il match resta sempre in equilibrio senza che nessuna delle due squadre dia l’impressione di dare la spallata decisiva. Nel quarto periodo però la tripla di Russo mette subito le cose in chiaro (43-36) e Lecco accusa il colpo non dando più l’impressione di avere le energie per recuperare lo scarto. Troppe le palle perse come gli errori anche nei tiri aperti. Il vantaggio tocca anche la doppia cifra e la LBW è costretta alla resa.

Ci si aspettava ben altro esordio dopo le amichevoli pre season ma questa sconfitta servirà a far crescere il gruppo e ad amalgamare le nuove con il resto della squadra. Domenica prossima le lecchesi torneranno in campo tra le mura amiche di Malgrate dove affronteranno alle 18 il Santambrogio Mariano.

Le considerazioni a fine gara di coach Canali: “Abbiamo giocato una partita molto sottotono, con percentuali sia dal campo che soprattutto ai tiri liberi terrificanti, poca lucidità nelle scelte, soprattutto nel secondo tempo, dove abbiamo buttato una valanga di palloni. Si è visto tanto che siamo indietro, e molto, nella fluidità e nella consapevolezza, dobbiamo costruire nuove certezze e dobbiamo essere molto più efficaci di così. Torniamo in palestra sapendo che dobbiamo lavorare molto e meglio”.

Aba Pink – LBW 54-43

(11-9, 26-25, 40-36)

Aba Pink: Bortoli 4, Gallani 10, Re Fraschini 8, Natto 7, Bruzzese 2, Buzzi 2, Lo Noce, Russo 14, Sannino 4, Bruschi, Pellizzaro 3, Biraghi. All.: Ferri.

LBW: M.Aondio 2, G.Galli, V.Aondio 11, Scola 4, Levi 6, Davide 10, Oggioni 2, Oddo 2, Ratti, S.Galli 2, Cincotto 4, Rota. All.: Canali.